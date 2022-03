L'Agenzia delle Entrate cerca casa. Lima: "Perchè non proporre loro un immobile di proprietà comunale"

Lasciando la sede ubicata nell'immobile di via Margherita di Borgogna, l'Agenzia delle Entrate cerca una nuova sistemazione: "Sarebbe un'occasione per proporre loro un immobile storico di proprietà del Comune. O ci sarà qualche privato?" dice Raimondo Lima, membro della direzione nazionale di FdI."Ho letto che l'Agenzia delle entrate di Trani - scrive Lima in una nota - per mezzo di un bando della direzione regionale in scadenza a maggio, cerca una nuova sede. Viste le dimensioni richieste sarebbe un'altra occasione che il comune di Trani avrebbe per valorizzare qualche immobile storico. Cosa intendono fare a Palazzo di Cittá? Peccato che palazzo Carcano sia stato regalato al ministero di giustizia (dopo tutto il danaro speso negli anni dal comune di Trani) e l'ex monastero degli agostiniani sia nelle disponibilità della Asl! (a proposito dell'ex monastero degli agostiniani, che novità ci sono dalla Asl? Che intenzioni hanno? Ci sono interlocuzioni a riguardo con il comune?). Vuoi vedere che alla fine, sulla scia dell'ex sede Lum ci sarà qualche altro privato a mettere a disposizione un immobile di sua proprietà?".