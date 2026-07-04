"Verso il Centenario"
Calcio

“Verso il Centenario del Trani”, un viaggio tra passato, presente…e futuro

Una serata ricca di emozioni, tra aneddoti, ricordi ed uno sguardo rivolto alla prossima stagione

Trani - sabato 4 luglio 2026 13.55
"Verso il Centenario con il cuore biancazzurro": si è svolto ieri, venerdì 3 luglio, presso la Villa Comunale di Trani, un evento speciale per celebrare la storia, i protagonisti e le emozioni che hanno reso grande il calcio della nostra città. È stato un viaggio tra ricordi, testimonianze ed immagini storiche, per avvicinarsi insieme ai 100 anni di una passione senza fine. La serata è stata arricchita dalla presenza di vecchie glorie biancazzurre, di giocatori che hanno scritto pagine indimenticabili di questo sport, tra cui Alberto Crivellenti e Mimmo Lamia Caputo. Era inoltre presente - e non poteva essere altrimenti - Luciano Pace, presidente della Soccer Trani, in preparazione per la prossima annata sportiva.

L'evento, promosso ed organizzato dall'associazione Tranensis, con il patrocinio del Comune di Trani, ha visto anche e soprattutto la massiccia presenza della tifoseria tranese, oltre a curiosi, appassionati ex calciatori e dirigenti. Tra aneddoti e ricordi vari, il più emozionante, ed allo stesso tempo romantico, è quello di Alberto Crivellenti, figura storica e leggendaria del calcio a Trani, noto soprattutto per essere stato uno dei difensori pilastro della Polisportiva Trani durante gli anni d'oro della Serie B negli anni '60: "La mia storia a Trani è legata ad un incidente. Fui tamponato in centro, motivo per cui dovetti rimanere in città svariati giorni. Da giocatore del Lecce, mi trasferii qui, vincendo ed andando subito in Serie B. Oggi sono orgogliosamente un cittadino di Trani. Oggi, la società attuale è molto organizzata, moderna, e questo è un bene. Il presidente Pace è stato chiarissimo sul futuro; c'è un ambiente incredibile, specialmente tra i giovani. Mi complimento anche con la tifoseria. La strada intrapresa è quella giusta."

"Vivere questa storia con il Trani è stato emozionante - commenta Mimmo Lamia Caputo - Noi abbiamo fatto di tutto per esserci, nonostante l'età. È stato bellissimo. L'attuale società sta lavorando bene, speriamo si vada sempre avanti così. Piano piano speriamo di risalire." Parola anche ad Alfredo Cavalieri di Tranensis: "Ringrazio la cittadinanza, accorsa con tifoseria, giocatori, moderatori. C'è entusiasmo, ma soprattutto affetto verso i colori biancazzurri. È un'ambiente che crea atmosfera, e lo abbiamo dimostrato ancora."

Ai nostri microfoni è intervenuto anche Luciano Pace: "Cento anni non sono un'eredità, ma una storia da meritare. Oggi Trani è rinata. Noi abbiamo tanta passione, ma i nostri tifosi ancora di più. Sentiamo questa responsabilità, ma con fede, lavoro, risorse, competenze e fortuna, i risultati arriveranno. Avremo dei momenti di difficoltà, è inevitabile, e proprio lì dovremmo essere uniti. Siamo ai nastri di partenza di un'altra stagione, avverto il brio nel voler partire. Il ritiro pre-stagione sarà nelle Marche, in questi giorni comunicheremo la località. Posso dire che è una meta che ospita solamente società professioniste e soprattutto è facilmente raggiungibile."

"I nostri sostenitori sono al centro, cerchiamo di renderli partecipi. Stadio? È arrivato il primo ok dalla LND per il manto erboso artificiale, adesso attendiamo quello del CONI. I lavori per lo stadio devono essere svolti dall'Amministrazione, ho buone sensazioni. Non ho alcun dubbio che ciò che debba essere fatto si farà. Campagna abbonamenti? Il lancio è correlato alla questione stadio. Stiamo studiando diverse soluzioni che garantiscano comodità assoluta. Mercato? Dobbiamo puntellare. Manca qualcosina in difesa ed in attacco."
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