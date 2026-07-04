“Verso il Centenario del Trani”, un viaggio tra passato, presente…e futuro

": si è svolto ieri, venerdì 3 luglio, presso la Villa Comunale di Trani, un evento speciale per celebrare la storia, i protagonisti e le emozioni che hanno reso grande il calcio della nostra città. È stato un viaggio tra ricordi, testimonianze ed immagini storiche, per avvicinarsi insieme ai 100 anni di una passione senza fine. La serata è stata arricchita dalla presenza di vecchie glorie biancazzurre, di giocatori che hanno scritto pagine indimenticabili di questo sport, tra cui. Era inoltre presente - e non poteva essere altrimenti -, presidente della Soccer Trani, in preparazione per la prossima annata sportiva.L'evento, promosso ed organizzato dall'associazione, con il patrocinio del Comune di Trani, ha visto anche e soprattutto la massiccia presenza della tifoseria tranese, oltre a curiosi, appassionati ex calciatori e dirigenti. Tra aneddoti e ricordi vari, il più emozionante, ed allo stesso tempo romantico, è quello di Alberto Crivellenti, figura storica e leggendaria del calcio a Trani, noto soprattutto per essere stato uno dei difensori pilastro della Polisportiva Trani durante gli anni d'oro della Serie B negli anni '60: "La mia storia a Trani è legata ad un incidente. Fui tamponato in centro, motivo per cui dovetti rimanere in città svariati giorni. Da giocatore del Lecce, mi trasferii qui,. Oggi sono orgogliosamente un cittadino di Trani. Oggi, la società attuale è molto, moderna, e questo è un bene. Il presidente Pace è stato chiarissimo sul; c'è un ambiente incredibile, specialmente tra i giovani. Mi complimento anche con la. La strada intrapresa è quella giusta.""Vivere questa storia con il Trani è stato- commenta Mimmo Lamia Caputo - Noi abbiamo fatto di tutto per esserci, nonostante l'età. È stato. L'attuale società sta lavorando bene, speriamo si vada sempre avanti così. Piano piano speriamo di risalire." Parola anche ad Alfredo Cavalieri di Tranensis: "Ringrazio la cittadinanza, accorsa con tifoseria, giocatori, moderatori. C'è, ma soprattuttoverso i colori biancazzurri. È un'ambiente che crea atmosfera, e lo abbiamo dimostrato ancora."Ai nostri microfoni è intervenuto anche Luciano Pace: "Cento anni non sono un'eredità, ma una. Oggi Trani è rinata. Noi abbiamo tanta passione, ma i nostri tifosi ancora di più. Sentiamo questa, ma con fede, lavoro, risorse, competenze e fortuna, i risultati arriveranno. Avremo dei momenti di difficoltà, è inevitabile, e proprio lì dovremmo essere uniti. Siamo ai nastri di partenza di un'altra stagione, avverto il brio nel voler partire., in questi giorni comunicheremo la località. Posso dire che è una meta che ospita solamente società professioniste e soprattutto è facilmente raggiungibile.""I nostri sostenitori sono al centro, cerchiamo di renderli partecipi.? È arrivato il primo ok dalla LND per il manto erboso artificiale, adesso attendiamo quello del. I lavori per lo stadio devono essere svolti dall'Amministrazione, ho buone sensazioni. Non ho alcun dubbio che ciò che debba essere fatto si farà.? Il lancio è correlato alla questione stadio. Stiamo studiando diverse soluzioni che garantiscano comodità assoluta.? Dobbiamo puntellare. Manca qualcosina in difesa ed in attacco."