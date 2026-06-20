Ufficialità, trattative e sogni, la Soccer Trani è scatenata: il punto sul mercato biancazzurro

Non vogliamo essere ripetitivi, ma ad oggi, nomi alla mano, l'intenzione della Soccer Trani sembra e si conferma essere chiarissima:, che si prospetta piuttosto interessante, vista la presenza di società e piazze ambiziose e storiche come Taranto, Canosa e Squinzano, pronte ad allestire delle vere e proprie corazzate per la categoria. La società biancazzurra, capitanata da Luciano Pace, non ha alcuna intenzione di sfigurare nonostante sia una matricola e difatti, dopo le prime ufficialità di, e dopo le riconferme di, sembra rafforzare ciò.In settimana infatti, come vi avevamo anticipato, è arrivato il rinnovo di, difensore tranese classe '04 che ha pienamente convinto società ed allenatore, al termine di una stagione segnata da una notevole crescita fisico/tecnica. Ufficiale anche il tesseramento di, trequartista mancino con grande esperienza: ben 111 centri in carriera, e addirittura 89 gol/assist nelle ultime tre annate. Proviene dalla Sestese, società di Eccellenza lombarda, ma nel suo curriculum si annoverano circa 350 presenze tra Eccellenza e Serie D, anche con i colori di maglie storiche come Lanciano e Viterbese.Ufficiale anche l'arrivo di due Under: si tratta di, talentoso centrocampista classe '07 che, nella stagione sportiva conclusasi ha maturato la prima esperienza tra i grandi, con la maglia dell'Unione Calcio Bisceglie, in Eccellenza, collezionando 32 gettoni, conditi da 4 reti e 3 assist. È sicuramente uno dei profili più interessanti della categoria. Il centrocampo dei biancazzurri si potenzia inoltre con, secondo under: parliamo di una mezz'ala classe '08, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile professionistico del Brescia. È uno dei talenti più cristallini del panorama nazionale dilettantistico, tanto da guadagnarsi la chiamata dalla Nazionale Dilettanti U19 con un anno di anticipo. Proviene dalla Fucina, sodalizio dell'Eccellenza lombarda.In questi giorni, il Trani ha anche ufficializzato l'arrivo di, esterno offensivo di spessore e uno dei punti fermi del campionato d'Eccellenza pugliese, dove ha vestito le maglie di Orta Nova, Barletta e Manfredonia. Nelle ultime due annate si è consacrato con Polimnia e Canosa, società d'appartenenza, da cui è in dirittura d'arrivo anche, esperto difensore centrale che, nelle prossime ore, firmerà il proprio contratto con la Soccer Trani. Un colpo importantissimo per la categoria.Trattativa piuttosto avanzata anche con, terzino sinistro '02 protagonista, nella scorsa stagione, con Virtus Mola ed Unione Bisceglie. Per lui anche un trascorso in Serie C con Monopoli e Ancona. Ufficiale anche la permanenza diche, nella giornata di giovedì, ha trovato un accordo con Pace e la dirigenza per proseguire in biancazzurro. Si unirà alla squadra ad inizio agosto, al termine della Kings World Cup.Per concludere, prosegue la trattativa con, come confermato dallo stesso presidente ai microfoni di Vocetranese, in cui ha spiegato che ci sono da risolvere alcuni passaggi burocratici, a partire dal tesseramento di un extracomunitario nel dilettantismo, oltre a dover chiudere con la sua società di appartenenza. Lo stesso Pace conferma che in caso non si dovesse riuscire a far andare in porto il tutto, sarebbe solamente per una questione burocratica.