Lavinia Group Volley Trani espugna Barletta con autorità: vittoria netta contro Nelly Volley

La Lavinia Group Volley Trani conquista un successo pieno e convincente sul campo della Nelly Volley, imponendosi con un netto 0-3 al termine di una gara interpretata con grande personalità, lucidità e spirito di squadra.Le bianco-blu sono partite con determinazione fin dai primi scambi, costruendo immediatamente un margine importante nel primo set, con un parziale iniziale di 3-11 che ha indirizzato con decisione l'andamento del set. Fondamentale la pressione al servizio, capace di mettere in seria difficoltà la ricezione avversaria, e la qualità in fase offensiva, con attacchi costruiti con attenzione per colpire i punti più vulnerabili della difesa di casa.Il secondo set ha seguito lo stesso copione. La Lavinia ha imposto subito il proprio ritmo, scavando un altro solco significativo nelle prime battute del parziale, portandosi rapidamente avanti e gestendo poi con maturità il vantaggio. In un campo storicamente complesso come quello di Barletta, contro una squadra attrezzata e ben organizzata come la Nelly Volley, riuscire a mantenere quel margine ha rappresentato un segnale chiaro della solidità mentale e tecnica del gruppo.Nel terzo set le padrone di casa hanno provato a reagire, mostrando maggiore intensità e cercando soluzioni diverse per riaprire il match. La Lavinia, però, è stata pronta a spegnere sul nascere ogni tentativo di rimonta, continuando a lavorare con ordine e compattezza, rendendo complicata ogni ricostruzione offensiva della Nelly. La gara è rimasta sotto controllo fino al 19-25 finale.Dopo il punto lasciato nella precedente gara contro Corato, la squadra era consapevole di dover affrontare una partita delicata, in cui l'aspetto mentale avrebbe fatto la differenza. La risposta è arrivata con una prestazione corale: nessuna individualità sopra le altre, ma un gioco di squadra compatto, fatto di equilibrio, sacrificio e contributo diffuso da parte di tutte le atlete impiegate.Una vittoria costruita insieme, punto dopo punto, contro un avversario che arrivava da risultati importanti e che sul proprio campo rappresenta sempre un banco di prova significativo.Ora l'attenzione è già rivolta al prossimo impegno: da martedì si torna in campo per preparare la semifinale di Coppa Puglia contro il Cutrofiano, in programma domenica 1 marzo alle ore 16:30 al Tensostatico "Ferrante" di Trani, dove le bianco-blu potranno contare sul sostegno del proprio pubblico in una sfida che vale l'accesso alla finale regionale.