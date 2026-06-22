Sport
Apulia Trani C5, avanti con Nicola Tesse: confermato il pilastro biancoazzurro per la Serie C2
l centrale-laterale andriese classe 1992 rinnova il suo impegno con il club
Trani - lunedì 22 giugno 2026 6.57 Comunicato Stampa
In casa Apulia Trani C5 si continua a lavorare con grande intensità e attenzione in vista della prossima stagione che il club biancoazzurro giocherà nel campionato di serie C2.
Con largo anticipo la società tranese continua a lavorare anche sul mercato riconfermando la seconda pedina: si tratta del centrale/laterale andriese, classe 1992, Nicola Tesse che commenta così: "La trattativa? Non è neanche praticamente iniziata perché da entrambe le parti c'era la volontà di continuare insieme. Trovai un grande gruppo oltre che una grandissima organizzazione. C'è voglia di migliorare".
Quali sono gli obiettivi?:"I miei sono legati a quelli della squadra. Vogliamo fare meglio dello scorso anno: direi che il passato campionato non fa testo. Inoltre, sono convinto, che i nuovi innesti alzeranno l'asticella".
Da cosa ripartire?: "Sicuramente dal gruppo cercando di far integrare al meglio e quanto prima i nuovi acquisti che saranno sicuramente molto forti".
Che campionato ti aspetti?: "Sarà un campionato di alto livello in cui dovremo sempre farci trovare pronti".
Un messaggio alla tifoseria: "Veniteci a sostenere. Per anni il futsal a Trani è mancato: cerchiamo di farlo riemergere tutti insieme".
Con largo anticipo la società tranese continua a lavorare anche sul mercato riconfermando la seconda pedina: si tratta del centrale/laterale andriese, classe 1992, Nicola Tesse che commenta così: "La trattativa? Non è neanche praticamente iniziata perché da entrambe le parti c'era la volontà di continuare insieme. Trovai un grande gruppo oltre che una grandissima organizzazione. C'è voglia di migliorare".
Quali sono gli obiettivi?:"I miei sono legati a quelli della squadra. Vogliamo fare meglio dello scorso anno: direi che il passato campionato non fa testo. Inoltre, sono convinto, che i nuovi innesti alzeranno l'asticella".
Da cosa ripartire?: "Sicuramente dal gruppo cercando di far integrare al meglio e quanto prima i nuovi acquisti che saranno sicuramente molto forti".
Che campionato ti aspetti?: "Sarà un campionato di alto livello in cui dovremo sempre farci trovare pronti".
Un messaggio alla tifoseria: "Veniteci a sostenere. Per anni il futsal a Trani è mancato: cerchiamo di farlo riemergere tutti insieme".