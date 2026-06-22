Apulia Trani C5, avanti con Nicola Tesse: confermato il pilastro biancoazzurro per la Serie C2

In casasi continua a lavorare con grande intensità e attenzione in vista della prossima stagione che il club biancoazzurro giocherà nel campionato di serie C2.Con largo anticipo la società tranese continua a lavorare anche sul mercato riconfermando la seconda pedina: si tratta del centrale/laterale andriese, classe 1992, Nicola Tesse che commenta così: "La trattativa? Non è neanche praticamente iniziata perché da entrambe le parti c'era la volontà di continuare insieme. Trovai un grande gruppo oltre che una grandissima organizzazione. C'è voglia di migliorare"."I miei sono legati a quelli della squadra. Vogliamo fare meglio dello scorso anno: direi che il passato campionato non fa testo. Inoltre, sono convinto, che i nuovi innesti alzeranno l'asticella"."Sicuramente dal gruppo cercando di far integrare al meglio e quanto prima i nuovi acquisti che saranno sicuramente molto forti"."Sarà un campionato di alto livello in cui dovremo sempre farci trovare pronti"."Veniteci a sostenere. Per anni il futsal a Trani è mancato: cerchiamo di farlo riemergere tutti insieme".