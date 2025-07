Tra storia e futuro: il ritorno a Trani di Carolina Morace

Un ritorno più che gradito, quello di, in occasione dell'amichevole in famiglia tra, due società che, in un modo o nell'altro, hanno fatto la storia del calcio tranese. La Morace non ha bisogno di molte presentazioni: 12 Campionati Italiani vinti, due Coppe Italia ed una Supercoppa, laureandosi per undici volte capocannoniere della Serie A. Non solo, oltre 150 presenze con la maglia della Nazionale, condite da ben 105 reti ma, soprattutto,Domenica 13 luglio la Morace ha dato simbolicamente il via alla sfida tra le due squadre, in veste di madrina, non nascondendo certamente l'emozione del caso: "Lo sport ha in linguaggio universale - dice ai nostri microfoni - principale è l'inclusione, il rispetto delle regole, ma soprattutto, oltre a non trattare mai l'avversario come un nemico, anzi. Sviluppo del calcio femminile? A mio avviso non è stato ancora fatto un progetto di calcio femminile qui in Italia,, come è stato fatto per esempio in Spagna.""Un consiglio da dare a queste ragazze? Loro sono mosse dalla passione,che rallentano un po' il processo di crescita. Il messaggio non va rivolto a loro, ma a chi dovrebbe far crescere lo sport in Italia." Parole che non hanno bisogno di ulteriori commenti, ma che rappresentano a pieno la situazione sportiva in cui versa il calcio, e non solo, italiano.Quella di domenica non è stata solamente una semplice amichevole, ma una riunione di personaggi che hanno scritto pagine di sport della nostra città ma, i veri protagonisti, sono e saranno i giovani ragazzi e le giovani ragazze scesi e scese in campo, a cui la Morace augura il meglio possibile, calcisticamente e non solo.Si ringrazia Sergio Porcelli per la concessione della foto.