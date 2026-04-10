Apulia Calcio5 Trani
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Calcio

Apulia Trani C5 travolgente: 9-5 al Boemondo e vittoria di cuore

Poker di Pignataro e grande prova corale: Sipone esalta la crescita del gruppo e guarda al futuro

Trani - venerdì 10 aprile 2026 7.26 Comunicato Stampa
È stata una vittoria di cuore, una vittoria meritata per l'Apulia Trani C5 che giovedì sera ha battuto 9-5 il Boemondo C5.

Primo tempo bellissimo e intenso terminato 4-3 per la compagine del tecnico Sipone. Nella ripresa dilaga l'Apulia che chiude il match 9-5 grazie ad uno scatenato Pignataro autore di un poker, al solito Di Palma autore si una bella doppietta e ai gol di capitan D'Elia, Papagni e Allegretti. Ora le vacanze per poi programmare la prossima stagione.

Queste le dichiarazioni del tecnico Riccardo Sipone: "La gara vinta giovedì sera è stata molto avvincente. Dopo un campionato ha rincorrere il significato di questa vittoria è tanto. Da quando sono arrivato i ragazzi sono cresciuti tantissimo capendo cosa è il calcio a 5. Bisogna ripartire da questa vittoria. Ci tengo a ringraziare il capitano Domenico D'Elia, Vincenzo Di Palma che hanno creduto in me. E ovviamente tutti i ragazzi che nel bene e nel male mi hanno sopportato e supportato".
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