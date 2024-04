Calcio, Città di Trani retrocesso in Prima Categoria, l’Apulia perde anche a Frosinone

Se qualche possibilità era ancora aperta, adesso tutte le porte sono state chiuse: il Città di Trani è matematicamente retrocesso in Prima Categoria, decisiva la pirotecnica sconfitta contro il Virtus Palese (7-3). Al 'Lovero' di Palese a segno per i tranesi Cafagna, Fall e Colaianni, mentre per i biancorossi decisiva la manica di De Ciglio e i gol di Loseto e dell'ex Fumai, protagonista con i tranesi in una parte di stagione. Non sono bastate le grandi vittorie contro San Ferdinando, Canusium e Bitritto per evitare la retrocessione diretta, nonostante ci fosse stata la speranza di giocarsi i playout e giocarsi il tutto per tutto nel finale di stagione ma non saranno giocati a causa del distacco troppo largo (10 punti) tra Cdt e Canusium, che va ben oltre il massimo di punti consentiti (regola dei 7 punti). La retrocessione è arrivata con una giornata di anticipo.L'Apulia non sa più cosa vuol dire vittoria: a Frosinone arriva l'ennesima sconfitta stagionale, questa volta con il risultato di 3-1 per le frusinate. Per le tranesi a segno la solita Chiapperini che, nei minuti di recupero del secondo tempo, alleggerisce il risultato. Per le padrone di casa a segno Sgambato (rigore), Natali e Spagnoli. Le tranesi rimangono al terzultimo posto, a soli due punti dalla retrocessione diretta.