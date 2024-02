Calcio, il Città di Trani trova il secondo successo consecutivo, Apulia rimontata nel finale 

Il Città di Trani continua il suo periodo di forma e lo fa vincendo per, per la seconda volta consecutiva, contro il Santeramo, in trasferta, con il risultato di 2-3. È la prima volta in stagione che i biancazzurri mettono a segno due colpi su due. Con questa vittoria l'obiettivo playout sembra essere sempre più alla portata.CRONACA. L'incontro parte subito in discesa per i tranesi che trovano il vantaggio con bomber Genchi, dopo soli dieci minuti. Il numero 9 è lesto a insaccare in porta da breve posizione. Su punizione arriva il pareggio dei padroni di casa, che riportano tutto in equilibrio. La prima frazione termina sul risultato di 1-1. Il secondo tempo inizia con il dominio dei tranesi, premiato dal gol del vantaggio di Gadaleta che, dopo una serie di scambi tra Floro e Atif, viene spedito in porta proprio da questo'ultimo. Il match si accende all'improvviso e lo dimostra prima l'espulsione di un giocatore del Santeramo, poi il dirigente Di Leo e Genchi, dalla panchina. I padroni di casa cercano di attaccare ma, in contropiede, arriva il tris di De Mario, imbucato da Gadaleta. Il Santeramo non molla e la riapre nel finale, portando il risultato sul 2-3 ma il match finirà così.L'Apulia, invece, viene rimontata nel finale dal Catania che, nel secondo tempo, ribalta il match e vince per 3-2. Il match lo apre il gol della solita Delvecchio che, all'11esimo, trova il vantaggio su calcio di rigore. Al 26' arriva il raddoppio delle ragazze tranesi dopo un corner di Scaringi, indirizzato sulla testa di Chiapperini che, incorna e raddoppia. Due minuti più tardi le catanesi la riaprono con un gran gol di Vitale. Il secondo tempo diventa un inferno per le tranesi che prima si vedono pareggiare con Di Stefano e poi, arriva la beffa finale con Basilotta che, su calcio di rigore, completa la rimonta delle siciliane e condanna le tranesi. Le ragazze di Preziosa rimangono sempre al ridosso della zona playout, con rischio retrocessione diretta.