Apulia, rubato nella notte il pulmino della società: "Avvisateci se lo vedete !"

Un altro brutto episodio avvenuto nella notte: è stato rubato il pulmino dell'Apulia Trani. Non solo auto, dunque, ancora: e la cosa grave è che troppo spesso a Trani oggetto del furto criminale siano anche mezzi grazie ai quali si svolgono attività sociali, sportive o dedicate ai disabili. Il pulmino era stato parcheggiato in piazza San Michele, prima della spiacevole sorpresa della mattinata. Il pulmino veniva utilizzato per le trasferte delle ragazze dalla prima squadra, fino alle giovanili. In caso di avvistamento contattare l'Apulia dalle pagine Facebook e Instagram." Un brutto risveglioQuesta notte, da piazza San Michele hanno rubato il nostro pulmino Apulia, se qualcuno dovesse avere avvistamenti, ci contatti immediatamente.Oltre che per le trasferte, il nostro pulmino accompagnava i più piccoli dei settori giovanili agli allenamenti. Rimaniamo allibiti. "