Calcio, la Soccer in visita a Canosa, match-salvezza tra Cdt e San Ferdinando, l’Apulia ospita il Trastevere

La Soccer, reduce da tre vittorie consecutive, cerca la quarta in un campo difficile come quello del Canusium, squadra attualmente al quartultimo posto in classifica e che lotterà fino alla fine per centrare un piazzamento playout. I tranesi continuano a rincorrere le posizioni più alte possibili in classifica, per garantirsi un posto ai playoff e soprattutto le agevolazioni migliori possibili. I ragazzi di mister Mascia vogliono continuare la propria striscia positiva e, vincere domani, significherebbe staccarsi ancora di più dal sesto posto. Il match si disputerà al 'San Sabino' di Canosa domenica 18 febbraio alle ore 15. Per i tifosi tranesi sarà riservato il settore gradinata (ospiti) e potranno comprare il proprio ticket direttamente al botteghino dello stadio.Il Cdt sarà impegnato in un vero e proprio "fuori o dentro" in un match che sa molto di salvezza. Infatti, i ragazzi di mister Losacco, ospiteranno il Virtus San Ferdinando, squadra che occupa il terzultimo posto in classifica, e distano solo quattro lunghezze dai tranesi. È chiaro che vincere domani significherebbe aumentare le probabilità di giocarsi i playout ad aprile, ma soprattutto affrontare queste ultime finali con un morale decisamente migliore. L'appuntamento è domenica 18 febbraio alle ore 15 allo stadio "Sant'Angelo dei Ricchi". Il costo del biglietto per assistere alla partita è di 3euro per gli uomini, mentre per donne e u18 l'ingresso sarà gratuito.L'Apulia inizierà il proprio girone di ritorno ospitando il Trastevere, attualmente seconda forza del campionato. Sarà un match difficilissimo in cui le ragazze di mister Preziosa daranno il massimo per allontanarsi dalla zona retrocessione diretta. Il match si disputerà allo 'stadio comunale' di S.Ferdinando domenica 18 febbraio alle ore 11.