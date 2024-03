Apulia, ufficiali le dimissioni del tecnico Francesco Preziosa

Nella giornata di ieri, 7 marzo, sono arrivate le dimissioni di mister Preziosa, ormai ex tecnico dell'Apulia Trani. Un ulteriore tassello che va a peggiorare la situazione della società tranese, che sta lottando per non retrocedere nel campionato di serie C, sebbene sia arrivata una sconfitta che suona quasi come una condanna, contro l'Eugenio Coscarello Castrolibero, per 1-0; un risultato che ha portato le tranesi a solo un punto di distanza dalla zona retrocessione diretta.Il tecnico Preziosa, durante questa stagione, ha messo a repertorio un totale di 10 punti, conditi da sole 2 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte. Le dimissioni sono arrivate per motivi personali, come dichiarato dalla stessa società che ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto in questi lunghi mesi augurandogli le migliori soddisfazioni personali.