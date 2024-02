Ritrovato in via Villa Friuli il pulmino di Apulia

È stato ritrovato in via di Villa Friuli, in zona Capirro, il pulmino di Apulia sottratto nella notte da ignoti da piazza Garibaldi dove era parcheggiato. Il mezzo è stato ritrovato con ingenti danni. Sul posto si sono subito recati i titolari della società per valutarne lo stato complessivo ma si resta in attesa dell'ispezione della parte degli agenti del Commissariato di Polizia per per capire se lo stesso sia stato utilizzato dai ladri per commettere azioni criminose. «Noi non ci faremo assolutamente abbattere da questo accaduto e riprenderemo ad accompagnare i nostri piccoli verso i loro sogni e il loro divertimento, quanto prima!», è stato il commento della società.