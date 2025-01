Stop casalingo dell'Apulia contro la Pink Bari

. Le biancoazzurre si svegliano tardi rendendo meno amara la sconfitta grazie alle reti, nel finale, di Fiore e di Gargano.Avvio shock quello dell'Apulia che si ritrova sotto di tre gol in quattro minuti esattamente dal decimo al quattordicesimo (prime due marcature di Strisciuglio e tris di Elia). Al 19' rivedono le biancoazzurre con Pappalettera che lancia per Mariagrazia Cottino che entra in area calciando la sfera fuori. Al 22' palla recuperata da Pappalettera a centrocampo che lancia ancora per Mariagrazia Cottino che entra in area e colpisce la traversa. Al 28' sono ancora le tranesi a provarci con la solita Pappalettera che crossa al centro per l'accorrente Dicuonzo che di testa mette la palla di poco fuori. Al 32' riecco la Pink che colpisce la traversa dagli sviluppi di corner. Le ospiti spingono e al 36' trovano il poker su calcio di rigore (tripletta di Strisciuglio). Al 39' ecco l'ultima occasione degna di cronaca della prima frazione: calcio d'angolo per l'Apulia Trani battuto da Zanaga per Gargano che viene anticipata e con la Pink Bari che riparte in contropiede con la solita Strisciuglio: a svettare il pericolo ci pensa, però, Ponzo. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi sullo 0-4.Nella ripresa, passano sette giri di lancetta, e la Pink Bari trova la manita con Labianca ben imbeccata con un lancio lungo da una compagna. La gara prosegue blandamente fino al 38' quando Fiore firma l'1-5 grazie ad una bella punizione. L'arbitro assegna tre minuti di recupero ed è Gargano a rendere meno amaro il ko dagli sviluppi di un corner, in seguito al tentativo di Manta di tirare in porta, il portiere della Pink respinge la sfera che l'atleta tranese ribadisce in rete per il definitivo 2-5.