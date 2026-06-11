Sofia Franklin - Apulia Trani
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Sport

Sofia Franklin, la stagione della consacrazione: primo gol in prima squadra e premio di miglior giocatrice alle finali CSEN

L’attaccante dell’Apulia Trani protagonista di un’annata straordinaria tra successi, emozioni e sogni professionistici (t)

Trani - giovedì 11 giugno 2026 7.05 Comunicato Stampa
E' stata sicuramente una delle protagoniste assolute dell'annata calcistica 2025-26 dell'Apulia Trani l'attaccante Sofia Franklin che ha realizzato il suo primo gol in prima squadra risultando miglior giocatrice della categoria U15 nelle finali CSEN di Peschici vinte dalle tranesi…: "E' stata una stagione fantastica: ho giocato in tutte le categorie arrivando seconda con la prima squadra e ad un passo dalla qualificazione U15. L'emozione personale più bella è stata il mio primo gol in prima squadra".

CSEN: "Le finali CSEN di Peschici resteranno indimenticabili anche perché hanno consolidato ancora di più il nostro fantastico gruppo. Il premio di miglior giocatrice è stato, per me, la ciliegina sulla torta che ripaga rendendomi orgogliosa dei tantissimi sacrifici che faccio per amore di questo sport".

LA FINALE REGIONALE (U17): "Con la Pink Bari abbiamo fatto una prestazione di squadra eccezionale, azzerando il divario che c'è con loro che sono esperte in tutti i reparti. Prendere il gol del pareggio negli ultimi minuti e perdere in quel modo ai rigori è l'unica macchia negativa di questa grande annata".

IL FUTURO: "Per la prossima stagione mi rivedo nella grande famiglia Apulia: come quest'anno voglio dare una grande mano al gruppo per cercare di raggiungere ogni obiettivo augurandomi di poter crescere ancora insieme a questo club ricevendo poi una chiamata da una squadra professionista".
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