Processo Raffaele Casale, nuovo rinvio: la frustrazione di un padre

Non ha parole Felice Casale, un padre che ormai da anni attende giustizia per la morte del figlio, Raffaele Casale, giovane chef, scomparso nella notte tra il 15 e 16 agosto 2017 a seguito di un incidente stradale con la sua moto su via Martiri di Palermo. Dopo l'attesa per la nuova udienza, il signor Casale si è visto nuovamente rinviare il processo, una decisione che gli è sembrata l'ennesimo strazio.

Questa volta, uno degli indagati, Patruno, ingegnere del Comune, ha chiesto un ulteriore rinvio per poter produrre documenti che dimostrerebbero che, al momento dell'incidente che ha causato la morte del giovane chef, egli fosse in ferie. La domanda del signor Casale è una sola: "Dopo così tanti anni, il funzionario si ricorda solo ora che quella maledetta notte lui non era in servizio?". La rabbia e la delusione si fanno sentire nelle sue parole. Una domanda amara che racchiude il dolore di una lunga attesa, di una giustizia che sembra allontanarsi ogni volta di più.