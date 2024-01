Inchiesta Soave: stralciata la posizione di Michele Nardi

La Procura di Bari ha stralciato la posizione di Michele Nardi, l'ex magistrato tranese che era stato accusato di tentata concussione in concorso con il commercialista di Bari Massimiliano Soave. La decisione nasce dalla insufficienza di elementi che possano sostenere che Nardi fosse a conoscenza della richiesta illecita avanzata da Soave nei confronti di un suo cliente che aveva presentato un ricorso tributario a una commissione di cui faceva parte lo stesso Nardi.A ottobre Michele Nardi, assistito dagli avvocati Domenico Mariani e Gaetano Sassanelli, aveva depositato una in cui affermava di essere all'oscuro della vicenda e di non essere stato lui l'estensore delle sentenze tributarie di appello che avevano confermato la condanna della società dell'imprenditore barlettano Cosentino, poiché quella sentenza era stata depositata quando Nardi era in carcere.