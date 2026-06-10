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Scuola e Lavoro

Festa e commozione all’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”: saluto alle classi quinte della primaria

Nel piazzale del plesso D’Annunzio l’abbraccio della comunità scolastica agli alunni delle 5ªA, 5ªB e 5ªC

Trani - mercoledì 10 giugno 2026 9.47
La fine della quinta classe della scuola primaria rappresenta da sempre un traguardo immenso. Un momento straordinario per quei bambini che, un tempo timidi e piccoli, muovevano i loro primi passi nell'universo della nostra comunità scolastica.
Nella mattinata di ieri, 9 giugno, nel piazzale del plesso D'Annunzio, il cuore dell'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" ha battuto all'unisono per il saluto ufficiale alle tre classi quinte. Negli occhi dei ragazzi si leggeva l'emozione pura; nei volti dei genitori e di tutto il corpo docente, l'orgoglio profondo di averli accompagnati, passo dopo passo, fin qui.

"Questo momento non è un traguardo finale, ma un meraviglioso 'passaggio' verso un'altra stanza della stessa grande casa."
Con queste parole piene di calore, il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, ha rassicurato e ispirato tutti i presenti. Una metafora che racchiude la vera essenza e il valore profondo del nostro Istituto Comprensivo: la certezza di un percorso che non si interrompe, ma si evolve.

A differenza di ciò che accadeva in passato, il passaggio alla scuola secondaria di primo grado non rappresenta più un salto nel vuoto o l'ingresso in un mondo sconosciuto. Per i nostri alunni della 5ªA, 5ªB e 5ªC, il futuro ha un volto familiare. Ad attenderli a settembre ci saranno la stessa scuola, gli stessi ambienti che hanno imparato a vivere e ad amare, e la guida solida e costante dello stesso Dirigente Scolastico, il prof. Cassanelli.

Questo legame di continuità abbatte le barriere del timore e del disorientamento. I ragazzi hanno già iniziato a respirare l'atmosfera della scuola secondaria grazie ai "progetti ponte", alle attività del coro e ai primi preziosi incontri con i loro futuri professori. Davanti a loro non c'è l'ignoto, ma un abbraccio accogliente e un ambiente protetto, pensato per farli crescere senza mai perdere i loro punti di riferimento.

Un grazie immenso e di vero cuore a tutti coloro che hanno cooperato, in stretta sinergia con lo staff dell'istituto, per rendere questa manifestazione un momento semplicemente indimenticabile:
Le docenti della primaria: guide instancabili, pazienti e premurose, che per cinque anni hanno custodito e coltivato la mente e il cuore di questi ragazzi.
I genitori e i collaboratori scolastici: pilastri fondamentali e insostituibili, il cui supporto quotidiano rende viva la nostra comunità.
I ragazzi dell'orchestra dell'I.C. e i loro docenti di strumento: che con il loro straordinario talento hanno tradotto in musica le nostre emozioni più grandi, offrendo un assaggio concreto delle bellissime attività che attendono gli alunni nel prossimo triennio.
Le lacrime di commozione, sul finale, hanno lasciato subito il posto ai sorrisi più radiosi e ai palloncini liberati nel cielo. Perché nella grande famiglia dell'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" non esistono "addii"... ma solo un grandissimo, sereno e corale ARRIVEDERCI!
Buon cammino, splendidi ragazzi della 5ªA, 5ªB e 5ªC... siete stati, e sarete sempre, il nostro orgoglio
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