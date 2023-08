Il 3^ Circolo “G.D’Annunzio” tra i vincitori del Premio Federchimica

Al 3^ Circolo "G.D'Annunzio" è sempre tempo per raccogliere soddisfazioni ed anche ad attività didattica in pausa giunge la comunicazione che annovera la scuola tra i vincitori del prestigioso Premio Federchimica 2022/2023.Con un lavoro rientrante in un vero e proprio percorso di didattica della chimica e con un occhio alla sostenibilità ed all'ambiente, le alunne e gli alunni hanno saputo dimostrare l'importanza e la necessità che giovani menti si applichino allo studio delle Scienze anche per far fronte alle sfide ed ai rischi legati ai devastanti cambiamenti climatici che sono prepotentemente entrati a far parte della mostra quotidianità.Decennali comportamenti irresponsabili, incauti e negligenti impongono ora delle scelte più consapevoli ed eco compatibili che possano almeno in parte rimediare agli enormi danni creati. In tale ottica la Preside del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", Prof.ssa Angela Tannoia, ha espresso grande soddisfazione per l'alto significato didattico di un tale risultato conseguito da cosi' giovani alunne ed alunni, "poiché da loro potrebbero venir fuori piccole chimiche e piccoli chimici capaci di rendere piu' vivibile e sicuro il mondo in cui viviamo".