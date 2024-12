Alunni della D'Annunzio in finale al concorso di disegno Piccoli Artisti del Natale

Giunge proprio alla Vigilia delle Festività Natalizie una grande soddisfazione per tre giovani alunni della Scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII" dell'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" di Trani. Vincenzo Cirillo, Andrea Musci e Gabriele Nicola Tolone hanno raggiunto un importante traguardo: i loro disegni sono stati selezionati tra i finalisti del concorso internazionale "Piccoli artisti del Natale" e saranno esposti dal 25 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025 nel suggestivo Santuario del Gesù Bambino ad Arenzano, in provincia di Genova.Il Santuario, custodito dai Frati Carmelitani Scalzi dal 1889, è un luogo di grande devozione, famoso per la statuetta di Gesù Bambino di Praga, meta di numerosi pellegrini sin dal 1900.La prestigiosa mostra, giunta quest'anno alla 58ª edizione, ha visto la partecipazione di ben 11.791 disegni provenienti da tutto il mondo. Tra questi, soltanto 1.336 opere sono state selezionate per l'esposizione, includendo i lavori dei tre bambini tranesi.Gli alunni della classe 3ª B, seguiti dalle loro docenti Carpentieri Barbara, De Candia Valeria, Rosa Maria Annunziata Raffaella e Petracca Giulia, hanno saputo cogliere con i loro elaborati l'essenza autentica e profonda del Natale, conquistando così un posto tra i finalisti.A riconoscimento del risultato conseguito, Vincenzo, Andrea e Gabriele riceveranno un attestato ed una medaglia, simboli del loro impegno e della creatività dimostrata.Il Preside dell'Istituto, Prof. Giovanni Cassanelli, si è congratulato con i tre alunni per l'importante traguardo raggiunto, sottolineando come il loro successo rappresenti un bell'esempio di dedizione e talento, che ha saputo portare lustro non solo all'Istituto Comprensivo, ma anche all'intera comunità della città di Trani.Un augurio speciale va quindi a questi piccoli artisti, che con il loro entusiasmo e la loro sensibilità hanno saputo regalare alla loro scuola e alla loro città un motivo di orgoglio e gioia in questo periodo di festa