Al 3^ Circolo G.D’Annunzio nonni e nipoti festeggiano la gioia di stare insieme

Sonosono ilche ci permette di vivere con maggiore consapevolezza il nostro presente. Sono iimportantissime della nostra vita,, depositari della storia delle nostre famiglie, custodi dellache traspare dai consigli che dispensano, consigli che si rivelano sempre sinceri ed attuali e che riescono a superare il gap generazionale.Non è un caso che in onore di queste figure così importanti sia stata istituita una vera e propria ricorrenza civile, la. Introdotta in Italia dalla Legge 159 del 2005, si festeggia il 2 Ottobre, quando la Chiesa celebra gli Angeli Custodi. Ed in occasione della Festa dei nonni, la scuola dell'infanzia "Madre Teresa di Calcutta", con le Docenti Botta, De Toma, Di Savino, Stefanachi e Tritto, ha organizzato un incontro presso la parrocchia degli Angeli Custodi, un bellissimo e tenero momento tra nonne, nonni e nipotini aperto al territorio.Sul filo conduttore scelto per il corrente anno scolastico, ovvero il sogno, le Docenti hanno voluto trasmettere un chiaro messaggio: "Una scuola che fa è una scuola che sogna" ed una scuola che sogna deve anche partire da radici solide e profonde che i nonni rappresentano.Profondo apprezzamento e pieno supporto sono stati espressi dalla Preside del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", Prof.ssa Angela Tannoia, che ha voluto sottolineare l'importanza di un percorso didattico e pedagogico costruito attraverso l'esperienza diretta dei bambini in linea con lo sviluppo integrale delle loro personalità.