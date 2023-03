Alla scuola D'Annunzio si coltivano sogni con Claudio Gobbetti

"Questa è la storia di tutte le storie… ed inizia fuori del mondo, in una terra con un nome che a volte suona bene, ma che nessuno conosce…". È questo, una storia "seminata" con cura in un posto perfetto ed immaginifico e nutrita da profonde componenti emotiveper mostrare al bambino la genesi e la fruizione di un racconto alla cui base vi è la passione.E questa meravigliosa storia è stata amorevolmente seminata anche dalle docenti della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" del 3^ Circolo "G.D'Annunzio" per gustarne i fogli maturi insieme alle piccole alunne ed ai piccoli alunni a cui, con il forte appoggio della Preside, Prof.ssa Angela Tannoia, hanno voluto riservare una grande sorpresa: organizzare un incontro proprio con l'autore, Claudio Gobbetti.L'evento tanto atteso si è tenuto nel pomeriggio di martedì 28 marzo, nella Sala Ronchi della Biblioteca "G.Bovio, in modalità a distanza, alla presenza delle Famiglie. Tanta l'emozione da parte dello scrittore, nel sentire il suo nome acclamato in coro, e da parte dei bambini, nel conoscere il volto di colui che è riuscito a creare un libro capace di toccare le corde piu' profonde, un libro che è stato pubblicato e tradotto in piu' di quindici Paesi e di cui esiste anche una versione in giapponese, a riprova del fatto che la lettura è ilLa lettura e la scrittura, dunque, concepiti come i modi piu' semplici per viaggiare, per seguire una passione, per credere nei sogni che vanno seminati e coltivati con amore, perché l, un momento di profondo legame tra scrittore e lettore intimamente legati da un filo invisibile che va oltre qualunque distanza geografica, anagrafica o culturale, per creare esperienze uniche ed irripetibili. Definito come il, " Il Giardiniere dei Sogni" riesce davvero a trasferire l'arte di scrivere e leggere libri in uno scenario magico, in cuiClara Botta, Isabella De Toma, Nicoletta Di Savino, Stefania Stefanachi, Gemma Paola Tritto, tra cui numerosi elaborati grafici ed un'opera di installazione realizzata nelle sezioni. Un'esperienza emotiva profonda e durevole conclusasi con un appello carico di speranza da parte di Claudio Gobbetti, ovvero quello di "farsi contagiare dal mondo".