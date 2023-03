"Save the wave": parte con Andrea Tursi l'educazione all'Oceano per gli alunni del 3° circolo D'Annunzio

Save the Wave è un progetto della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (IOC-UNESCO) nato nell'ambito del Decennio delle Nazioni Unite delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021 - 2030) con lo scopo di tutelare e ripristinare gli ecosistemi marini del bacino Mediterraneo, con particolare attenzione alle praterie di Posidonia oceanica. Nell'Agosto del 2022, Save the Wave ha intrapreso un nuovo cammino alle isole Tremiti con la piantumazione di 100m2 di P. oceanica grazie al supporto di E.ON Italia e alla collaborazione dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", al team dell'associazione The Oceancy e con il patrocinio del Parco Nazionale del Gargano AMP Isole Tremiti. Nel contesto di questa esperienza, Save the Wave arriva anche nelle scuole per coinvolgere i più giovani nella salvaguardia degli ecosistemi marini pugliesi.



Posidonia oceanica è una pianta marina endemica del Mar Mediterraneo che costituisce uno degli ecosistemi più preziosi di quest'area.



Presente in acque limpide e vicino alle coste, le praterie di Posidonia offrono numerosi servizi ecosistemici per l'essere umano: dalla produzione di ossigeno, al sequestro di biossido di carbonio dall'atmosfera, processo fondamentale per mitigare gli effetti della crisi climatica ed ottenere un oceano sano, resiliente e produttivo entro il 2030. Risulta quindi fondamentale coinvolgere e consapevolizzare le comunità locali con particolare attenzione alle nuove generazioni attraverso un programma di Educazione all'Oceano nelle scuole…e i nostri alunni non vedono l'ora!

Ci siamo! Finalmente è arrivato il momento tanto atteso per gli alunni del 3º Circolo D'Annunzio che frequentano le quinte della scuola primaria di via Stendardi.Grazie al DS Angela Tannoia, il 30 marzo avranno la possibilità di incontrare il biologo marino Andrea Tursi del Dipartimento di Biologia Marina dell'Università A. Moro di Bari che terrà una lezione nell'ambito del progetto Save the Wave.Nel corso della stessa giornata, i giovani studenti si sposteranno con la loro guida eccezionale e le loro insegnanti, in "un'aula speciale": la spiaggia, per scoprire sul campo tanti aspetti dell'ambiente marino e guardarlo come non l'hanno mai visto!