Gli studenti della scuola D'Annunzio pregano per la pace

Da sempre i giorni in prossimità della Pasqua costituiscono dei momenti privilegiati per riflettere e parlare di Pace, ma quest'anno più che mai la Domenica delle Palme e l'imminente solennità pasquale sono significative occasioni per invocare a gran voce la fine del conflitto Russia-Ucraina e per pregare in favore di una ritrovata quiete a livello mondiale.E' per questo che la Preside del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", Prof.ssa Angela Tannoia, ha invitato alunne, alunni e docenti tutte a far della Pace il tema comune e trasversale nei diversi plessi di Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia. Con la partecipazione di Don Saverio Pellegrino nel plesso centrale "G.D'Annunzio" e di Don Enzo De Ceglie nei plessi "Papa Giovanni XXIII" in via Stendardi, e "Madre Teresa di Calcutta", sono stati ben tre i momenti che, nella giornata di venerdi' 8 aprile, hanno visto bambine e bambini pregare tutti insieme per la Pace nel mondo, attraverso spontanee poesie nate dal loro cuore, lavoretti preparati per l'occasione, rievocazioni dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, a testimonianza che, indipendentemente dalle differenze di cultura e credo religioso, ci siano valori comuni più alti capaci di aggregare ed arricchire reciprocamente i popoli. Inculcare nei piccoli, dunque, che è sempre possibile trovare un punto di incontro diventa prioritario, accogliendo anche l'appello di Papa Francesco affinchè "di fronte al pericolo di autodistruggersi l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell'uomo prima che sia lei a cancellare l'uomo dalla storia".L'augurio della Preside Angela Tannoia e del 3^ Circolo "G.D'Annunzio" per la Santa Pasqua, dunque, si carica di Speranza, perche' la Resurrezione coincida anche con una convinta rinascita delle coscienze, all'insegna della responsabilità e della convivenza pacifica.La Preside del 3^ Circolo e le Docenti tutte desiderano ringraziare Don Enzo de Ceglie e Don Saverio Pellegrino per aver accolto l'invito con grande disponibilità ed aver reso possibili momenti di profonda e sentita condivisione.