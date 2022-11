Il 3^ Circolo D'Annunzio a Bari per la Notte dei Desideri

Venerdì 18 novembre 2022 una delegazione di alunne ed alunni di classe 5^ del 3^ Circolo didattico "G. D'Annunzio" ha partecipato all'evento "La Notte dei desideri: la Notte bianca delle bambine e dei bambini", un'occasione per festeggiare il compleanno della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanza e dell'Adolescenza. A partire dalle ore 17:00 e fino alle 22:00, presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia, in via Gentile 52 – Bari, una serie di attività coordinate dalla Coop. Soc. Progetto Città, con l'apporto di enti ed associazioni operanti sul territorio e con il contributo artistico della cantante e attrice Ilaria De Angelis, ha animato il pomeriggio con coinvolgenti laboratori manuali, attività di giocoleria, visione di cortometraggi di animazione sul tema dei diritti. La delegazione tranese composta da bambine e bambini, genitori, insegnanti e due Dirigenti Scolastici, guidata dal Consigliere Regionale Debora Ciliento, è stata accolta dal Garante in persona, il Dr. Ludovico Abbaticchio, nell'atrio del Palazzo della Regione Puglia trasformato per l'occasione in un luogo accogliente e colorato, impreziosito dalle illustrazioni di Emanuele Luzzati che facevano da scenografia. Tra un laboratorio e l'altro è stata offerta una ricca merenda ai piccoli avventori, veri protagonisti di un evento dedicato tutto all'Infanzia ed all'interno del quale è stato annunciato l'insediamento del tavolo inter-istituzionale per il contrasto alle povertà educative che avverrà il prossimo 17 novembre. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Preside del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", Prof.ssa Angela Tannoia, che ha fortemente caldeggiato e supportato la partecipazione all'evento anche nell'ottica di una ritrovata condivisione, della cui privazione hanno sofferto principalmente i piu' piccoli