Il Comune di Trani contro l'abbandono dei rifiuti, la ricetta: tecnologia, sensibilizzazione e corresponsabilità

Comune di Trani in campo con nuove tecnologie per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Le interviste

L'assessora avv. Cecilia Di Lernia ha sottolineato come la nuova soluzione tecnologica, basata su un sistema di videosorveglianza mobile sia molto più efficace delle precedenti fototrappole. Tuttavia, ha chiarito che l'obiettivo primario dell'amministrazione non è la sanzione, ma la prevenzione e il coinvolgimento attivo dei cittadini. "Proprio per questo - ha detto- proseguiranno anche quest'anno i corsi di educazione ambientale nelle scuole, che da nove anni sensibilizzano i ragazzi al rispetto dell'ambiente e al corretto conferimento dei rifiuti, inculcando un forte senso di responsabilità, un percorso educativo che da considerarsi un risultato di grande importanza". Il servizio di sorveglianza mobile durerà fino a maggio 2028 e sarà finanziato con fondi di bilancio, il "guadagno" atteso non è economico, ma si tradurrà nel miglioramento del decoro e della pulizia della città, promuovendo un senso di cura e rispetto collettivo. L'Assessora ha descritto l'iniziativa come un "patto di lealtà e di cura" tra l'amministrazione e i cittadini, esortando tutti a piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza per la pulizia urbana. Le 25 telecamere mobili, suddivise in 5 postazioni, saranno strategicamente spostate per ottimizzare la repressione dei conferimenti errati.

Laha in corso una intensa attività contro l'annoso problema dell'abbandono e del conferimento improprio dei rifiuti, una piaga che deturpa il decoro urbano e incide sulla qualità della vita dei cittadini. Per approfondire le strategie e le nuove tecnologie messe in campo per contrastare il fenomeno , abbiamo incontrato due figure chiave dell'Amministrazione comunale: il Comandante della Polizia Locale,, e l'Assessora con delega alla Sicurezza e Mobilità Urbana,: la loro azione congiunta si inserisce in un quadro che vede iladottare un approccio innovativo per affrontare una problematica persistente. La questione nella sua urgenza è sotto gli occhi di tutti, basterebbe farsi una passeggiata in territorio extra urbano per rendersi conto di come il grave problema sia diventato una piaga oggi non più accettabile la cui soluzione urgeva di un cambio di passo.Per questo pur nella considerazione della impegnativa attività investigativa che la Polizia Locale è chiamata a svolgere, malgrado sia sottorganico, per gli esposti e le denunce per conferimento illecito e di abbandono di rifiuti, anche l' AMIU TRANI SPA più volte ha denunciato episodi di interferenza presso le aree adibite a centri di raccolta rifiuti, e nonostante tutte le azioni educative e le campagne di sensibilizzazioni messe in atto, è risultato strategico, per il Comune di Trani avviare una nuova fase:L'affidamento di questo servizio in "noleggio all inclusive" affidato con Determinazione Dirigenziale nr.670 del 22 maggio 2025, alla società ALMA SICUREZZA srl, con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), per 36 mesi e per un importo complessivo di € 106.200,00 oltre IVA, dimostra l'impegno concreto dell'Amministrazione nel garantire un ambiente più pulito e sicuro per tutti. Lo strumento che viene adottato promette di traguardare questi obiettivi grazie alle caratteristiche funzionali del sistema che, si legge nella determina, : verifica in autonomia e produzione di un pacchetto video (da più punti di ripresa) del reato da sanzionare, allega foto della targa, propone gli eventi utili, foto e filmati vengono messi a disposizione della Polizia Locale secondo le normative GDPR in un cloud certificato consip (seguendo le linee guida del Garante della Privacy), tutto disponibile sulla piattaforma interattiva di gestione ALMA-PL, sono installabili ovunque e prevedono un intervento rapido su eventuali malfunzionamenti. Un investimento mirato, già avviato in fase sperimentale, che tende non solo a sanzionare, ma anche a prevenire e disincentivare comportamenti illeciti, proteggendo al contempo la privacy dei cittadini e ottimizzando le risorse della Polizia Locale.Nell'intervista pubblicata l'Assessoraed il Comandanteillustrano i dettagli, le aspettative sui risultati e la visione complessiva per una Trani più vivibile e rispettosa dell'ambiente.L'impegno di tutta l'passa attraverso l'azione congiunta della Polizia Locale e dell'Assessorato competente, ma non di meno anche dei concittadini consapevoli, una sinergia necessaria che segna dunque una svolta significativa nella lotta all'abbandono dei rifiuti. L'investimento in tecnologie avanzate, come il sistema di videosorveglianza mobile adottato, si affianca quindi alla normale attività della Polizia Locale e potenzia un percorso decennale di educazione e sensibilizzazione fatto in particolare nelle scuole. L'obiettivo, quindi, non è solo il sanzionare chi non rispetta le regole, ma soprattutto quello di coltivare, riprendendo le parole dell' assessora: «Un profondo "patto di lealtà e cura" con i cittadini. Solo attraverso la responsabilità condivisa e l'attenzione ai piccoli gesti quotidiani, Trani potrà consolidare il suo percorso verso una città più pulita, accogliente e orgogliosa del proprio ambiente»..