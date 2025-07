Rotatorie Trani-Andria, libere dall'erba infestante ma ricolme di rifiuti di ogni tipo

E' uno spettacolo penoso ed indecente, quello che si offre alla vista di quanti percorrono la provinciale Andria Trani. Finalmente all'altezza delle due rotatorie che delimitano il lungo rettilineo della strada che collega due dei tre co capoluoghi della Bat, sono state effettuate le operazioni di sfalcio dell'alta erba infestante che deturpava e rendeva pericolose le due rotatorie.Purtroppo, lo sfalcio dell'erba, avvenuto già a stagione estiva inoltrata, ha fatto emergere il degrado e l'inciviltà di tanti viaggiatori che percorrono questa trafficata arteria stradale.Cumuli di rifiuti di tutti i tipi, soprattutto plastica, con bottiglie bottigliette di bevande assortite, con le immancabili buste e bustine ricolme di avanzi di cibo ormai in putrefazione, chissà se ancora lauto banchetto dei randagi della zona, sono spuntate dopo l'atteso taglio dell'erba.Uno spettacolo di indecoroso degrado, di inciviltà di quanti ritengono che fuori dalla propria abitazione è permesso di fare tutto, compreso deturpare spazi e luoghi pubblici.La speranza adesso, che l'Ente provincia, che su questa strada ha alcuni suoi importanti uffici, possa decidersi, non ritardando come suo solito, la bonifica di tali aree, magari prospettando l'ipotesi di sistemare su questa arteria, con l'ausilio della sua Polizia provinciale e previa autorizzazione della Prefettura, fototrappole e quant'altro, non solo per mettere in sicurezza la strada ma anche per immortalare gli zozzoni che con la loro inciviltà deturpano l'ambiente, consegnando un triste biglietto da visita ai turisti che giungono nel nostro territorio.