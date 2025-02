Fa tappa a Trani la Corsa di Miguel

Patrocinata dalla Città di Trani avrà luogo domani (14 febbraio) a Trani, all'interno dello stadio comunale, la Corsa di Miguel, evento sportivo organizzato dal Comitato provinciale del CONI in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale (Ambito territoriale BAT).La storia della Corsa di Miguel parte il 9 gennaio del 2000, una data tutt'altro che casuale: l'8 gennaio del 1978 Miguel Sanchez, podista e poeta argentino, venne rapito da un commando paramilitare, diventando uno dei quasi 30.000 desaparecidos vittime della dittatura militare in Argentina tra il 1976 e il 1983.Nato da un'idea del giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni il progetto è teso a divulgare i valori e l'importanza dello sport nella vita quotidiana, si sta sviluppando attraverso una serie di tappe nelle varie città del territorio, consentendo ai diversi Istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa di confrontarsi e di vivere insieme una giornata di festa e di attività sportiva.Il programma della giornata prevede, nel corso della mattinata, il raduno allo stadio a partire dalle 9 degli studenti degli Istituti scolastici partecipanti e, a seguire, lo svolgimento di 6 gare sulla distanza dei 1.000 metri per le 18 categorie (9 maschili e 9 femminili) interessate dagli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado ed un unico staffettone con 50 alunni delle scuole primarie che percorreranno ciascuno 400 metri.La giornata finale nazionale, a cui accederanno i 30 migliori tempi degli alunni delle scuole secondarie, avrà luogo a Roma il 21 marzo presso lo Stadio dei Marmi, intitolato all'indimenticabile campione Pietro Mennea.L'iniziativa è stata sostenuta dalla Città di Trani con decreto di patrocinio. "Lo sport – spiega l'assessore Paola Valente - è uno straordinario strumento di crescita, inclusione e consapevolezza. La Corsa di Miguel non è solo un evento sportivo, ma un messaggio forte che unisce la passione per l'atletica con l'impegno per i diritti civili e la memoria. Portare questa manifestazione a Trani significa trasmettere ai nostri più giovani concittadini il valore dello sport ma anche educare al rispetto, alla solidarietà ed all'uguaglianza. Miguel Benancio Sánchez, a cui questa corsa è dedicata, è il simbolo di un legame profondo tra sport e giustizia sociale, un esempio che oggi più che mai dobbiamo raccontare alle nuove generazioni. Ringrazio il Comitato provinciale del CONI, le scuole e gli studenti che hanno aderito a questa edizione, dimostrando ancora una volta che lo sport può essere una voce autorevole per i diritti, la libertà e la memoria collettiva. Trani è orgogliosa di far parte di questo percorso. Continueremo a sostenere iniziative che coniughino sport, cultura e valori universali".