New Accademy Judo Trani, il tranese Mattia Pignataro alle finali nazionali del Trofeo Coni 2022

La A.S.D. New Accademy Judo Trani ancora una volta presente alle finali nazionali del Trofeo Coni 2022 con il suo atleta Mattia Pignataro classe 2010. L'istruttore federale Giovanni Loprieno è orgoglioso e soddisfatto del risultato del suo atleta, dopo essersi piazzato al primo posto alle qualificazioni regionali di Judo, gara Fijlkam, il 29, 30 Settembre e il 1° Ottobre 2022, sarà presente a Chiusi, in Toscana, per le finali nazionali del Trofeo CONI 2022 e indosserà la maglia della rappresentativa Puglia judo Fijlkam settore judo.Il tecnico Giovanni Loprieno conclude dicendo: "Dopo mesi di preparazione e sacrificio anche nei mesi più caldi come luglio e agosto, l'atleta non si è mai preso una pausa. Costantemente con i suoi "fratelli" di palestra si è allenato per portare un ottimo risultato a casa. Rringrazio i miei atleti e i genitori sempre presenti e disponibili".