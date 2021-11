Medaglia d'oro e di bronzo per due atleti della Judo Trani

Domenica 7 novembre 2021 presso il Pala Martino di Bari l'istruttore Gianni Loprieno della A.S.D. New Accademy Judo Trani, con il suo prezioso collaboratore Tecnico Franco Tedeschi, hanno seguito due atleti, Domenico Cassano under 13 che ha conquistato la medaglia di bronzo e Mattia Pignataro under 12, medaglia d'oro.L'istruttore Gianni Loprieno si dichiara soddisfatto dei suoi piccoli atleti che portano a casa ottimi risultati, dopo tanti mesi di assenza dal tatami di gara per causa pandemia, e vedere la felicità sul loro viso nel tornare a gareggiare non ha prezzo e ovviamente si complimenta con i suoi atleti e collaboratori ma soprattutto con i genitori che ringrazia per il loro impegno e dedizione. Prossima tappa della scuola di Judo tranese è fissata per sabato 13 novembre presso il Palapellicone di Ostia lido per la finale dei campionati italiani under 15 fijlkam.