Eventi e cultura
Il Convento dei Cappuccini: una conferenza in biblioteca "G. Bovio" a Trani
L'appuntamento è fissato per domani alle ore 17:00 con un approfondimento storico e culturale sull'antico monumento
Trani - giovedì 27 novembre 2025 19.02 Comunicato Stampa
La Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani ospita un incontro dedicato alla storia e alla valorizzazione del complesso della chiesa e del convento dei Cappuccini, un luogo che intreccia memoria religiosa, architettonica e civile della città.
Durante la conferenza verranno illustrate fonti bibliografiche, storiche e archivistiche che documentano le vicende della chiesa e del convento, oggi noto come Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II, offrendo un quadro ricco di spunti per comprendere la sua evoluzione e il suo valore nel tessuto urbano di Trani.
A seguire, lo studente laureando Michele Amoruso del Politecnico di Bari illustrerà alcune analisi e proposte progettuali elaborate nell'ambito di un laboratorio universitario, finalizzate a ipotizzare un intervento di restauro e rifunzionalizzazione dell'edificio, in un'ottica di tutela e rilancio del patrimonio storico locale.
La cittadinanza è invitata domani alle ore 17:00 in Biblioteca "Giovanni Bovio"
