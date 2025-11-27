Il Convento dei Cappuccini: una conferenza in biblioteca "G. Bovio" a Trani

La Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani ospita un incontro dedicato alla storia e alla valorizzazione del complesso della chiesa e del convento dei Cappuccini, un luogo che intreccia memoria religiosa, architettonica e civile della città.Durante la conferenza verranno illustrate fonti bibliografiche, storiche e archivistiche che documentano le vicende della chiesa e del convento, oggi noto come Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II, offrendo un quadro ricco di spunti per comprendere la sua evoluzione e il suo valore nel tessuto urbano di Trani.A seguire, lo studente laureando Michele Amoruso del Politecnico di Bari illustrerà alcune analisi e proposte progettuali elaborate nell'ambito di un laboratorio universitario, finalizzate a ipotizzare un intervento di restauro e rifunzionalizzazione dell'edificio, in un'ottica di tutela e rilancio del patrimonio storico locale.La cittadinanza è invitata domani alle ore 17:00 in Biblioteca "Giovanni Bovio"