Trani si prepara ai Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo

Ogni anno, l'ultimo sabato di agosto, la Città di Trani e in modo particolare il quartier Sant'Angelo, volge lo sguardo e il cuore alla Vergine Maria, venerata con il titolo della Madonna del Pozzo.



Una devozione che nasce a Capurso il 30 agosto 1705 e che i frati Cappuccini hanno portato a Trani presso il Convento della Madonna delle Grazie, comunemente conosciuto come chiesa dei Cappuccini.



Ancora oggi, questa devozione continua ad essere viva nel cuore di tanti tranesi. Venerare la Vergine Maria, afferma don Vincenzo, significa mettersi in cammino con Lei, Madre e discepola, sui sentieri di una fede viva, sulle strade della Parola, sulle vie della Volontà di Dio. Lei ci tiene per mano e ci conduce a Colui che rinnova il nostro cuore inaridito, che lava le nostre miserie e che disseta il nostro desiderio di Amore, di Verità e di Vita piena!



I festeggiamenti si apriranno venerdì 29 agosto, con la Santa Messa presieduta dal parroco, Can. Vincenzo Giannico, con l'ammissione di tre nuovi associati e il rito d'incoronazione della Statua.



Sabato 30, la prima Celebrazione sarà alle ore 8.30. Alle ore 11.00 sarà celebrata una Santa Messa in suffragio degli associati defunti.



A pomeriggio alle ore 18.00 il Santo Rosario, alle ore 18.30 la Santa Messa e a seguire la solenne processione con il seguente itinerario: Chiesa, Via Giacchetti, Via cappuccini, via Superga, Viale Russia, Via Cecoslovacchia, Via Ungheria, Via Jugoslavia, Piazza Madre Teresa di Calcutta, Viale Germania, piazzale della Pace, Viale Europa, via delle Tufare, sottopasso, Via Giuliani, Corso Matteo Renato Imbriani, via Maiorano, Corso Vittorio Emanuele, Corso Regina Elena, Via B. Molinari, Via P. Tisci, Corso Matteo Renato Imbriani, Via Giuliani, sottopasso, Via delle Tufare, Via Giacchetti, Chiesa.