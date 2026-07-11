Assistenza specialistica scolastica, Rosa Uva: «Rivedere l'avviso e il regolamento, nessun bambino resti escluso»

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rosa Uva, consigliere comunale della lista civica Prossimamente Trani.Il giorno 8 luglio è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande per ricevere l'Assistenza Specialistica scolastica.Ricordo a tutti che è stato approvato in Consiglio Comunale il 16 aprile 2025 il nuovo Regolamento d'Ambito sull'assistenza specialistica che ha modificato i criteri di accesso, il servizio è rivolto solo ai bambini con disabilità grave che possiedono (L 104/92 art.3 comma 3). Tale Regolamento è nato con l'intento di ottimizzare le risorse e conferire più ore di assistenza ai bambini con disabilità "grave" ma si è rivelato penalizzante perché esclude di fatto i bambini con disabilità grave (L 104/92 art. 1 comma 3) che negli anni passati hanno sempre usufruito del servizio, ma che non possiedono il requisito richiesto.Durante tutto l'anno scolastico appena trascorso è stata condivisa su più fronti una battaglia collettiva portata avanti dalla sottoscritta,da dirigenti, associazioni, consiglieri comunali al fine di modificare i criteri di accesso del Regolamento, a gennaio 2026 il sindaco Bottaro ha firmato un atto di indirizzo per assegnare in deroga al Regolamento (come previsto dall'art.10 dello stesso) gli educatori a bambini con disabilità grave esclusi dal servizio.È importante comprendere che l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione è necessaria per tutti quei bambini che hanno il sostegno con grave gravità nelle scuole per tutto il tempo, ma si ritrovano ancora oggi tagliati fuori dalle ore assegnate di Assistenza Specialistica, pur essendo disabili con grave gravità.Questo è un appello di civiltà che incide sul diritto all'inclusione di tutti i bambini con grave disabilità. La scuola è un luogo di inclusione e non di isolamento. A tal fine auspico che vi sia una revisione dell'avviso appena pubblicato che garantisca la possibilità di assegnare in deroga il servizio a tutti i bambini disabili con grave gravità. "Questa è una battaglia sulla quale vale la pena battersi" è necessario che l'Amministrazione riveda in termini di miglioramento il Regolamento per poterlo adattare meglio alle reali esigenze dei bambini affinchè nessuno resti indietro!Rosa Uva Consigliere Comunale