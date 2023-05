Si avvia alla conclusione il "Laboratorio Emozionale"

Siamo arrivati alla conclusione del corso di formazione "Laboratorio emozionale" con l'ultimo dei sette moduli che si terrà nelle giornate del 27 e 28 maggio 2023... una maratona iniziata nel mese di aprile del 2022.Bis della dottoressa Laura Donzella, formatrice dell'Accademia di Clown Terapia (ACT), già docente del secondo modulo svoltosi nel mese di maggio 2022, che così si è espressa: "È un vero piacere tornare in questa vostra bellissima città per terminare un percorso formativo iniziato più di un anno fa. Coincidenza ha voluto che esattamente a distanza di un anno esatto condurrò questo modulo che porterà i volontari del Treno del Sorriso a perfezionare la gag di coppia con il distinguo tra il clown Rosso (Augusto) e quello Bianco. Devo dire che sia io che i miei colleghi che mi hanno preceduto siamo completamente soddisfatti del percorso fin qui effettuato, abbiamo trovato dei corsisti che credono nel volontariato, in particolare nella clownterapia, ragion per cui si sono impegnati al massimo per fare proprie le nozioni che abbiamo loro trasmesso."Beatrice Brullo, presidente dell'associazione "IL TRENO DEL SORRISO – OdV ETS", a nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci volontari esprime un "grazie" ai formatori dell'Accademia di Clown Terapia (ACT) Alberto Dionigi, Laura Donzella, Paolo Scannavino e Roberto Flangini, cui elencati in ordine di tenuta dei vari moduli…. ma tutti professionalmente e artisticamente di grado elevato, sperando che in un prossimo futuro si possa continuare ciò che oggi si è interrotto ma non concluso.