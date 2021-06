Da Taranto a Trani a conclusione di un laboratorio: un gruppo di ragazzi con disabilità visita la nostra città

Una mattinata di mare, monumenti, ma soprattutto allegria e..solidarietà: una gita turistica a Trani per un gruppo di 28 persone (ragazzi con disabilità ed i loro accompagnatori), che hanno scelto di visitare la nostra città a conclusione di un laboratorio esperenziale da loro frequentato dall'inizio dell'anno, organizzato dalle associazioni "Casa per la vita" di Taranto, "Casa per la vita" di Palagiano e la Crap di Taranto. Si tratta di strutture che fanno capo alla cooperativa "Nuova luce" di Taranto, guidate dalle responsabili dott.ssa Anna de Padova e dott.ssa Fabiana Caffi, che si occupano di pazienti che presentano problematiche psico-sociali.Per i ragazzi la gita turistica a Trani ha rappresentato dunque la migliore attività di chiusura di un interessante laboratorio esperienziale durato sei mesi, e terminato appunto con la scelta della visita della città che avevano desiderio di conoscere, definita la perla dell'Adriatico.Questa giornata è stata possibile grazie alla sinergia tra sport e associazionismo, in particolare grazie all'impegno di Nicola Rinaldi (vice presidente regionale Settore Judo – Fijlkam), e di Leonardo Occhionorelli, commissario del comitato provinciale Opes di Bari (ente di promozione sportiva molto attiva sul territorio) e gestore della ristorazione del lido Sporting Club Trani, i responsabili delle associazioni e l'importante ospitalità dello Sporting Club di Trani, con il presidente Domenico D'Addato ed il Consiglio Direttivo, che hanno accolto ed ospitato il gruppo nella bellissima location sul lungomare Cristoforo Colombo. "Una iniziativa che ci ha coinvolto molto positivamente – spiega il presidente dello Sporting, Domenico D'Addato – e che i nostri ospiti hanno molto apprezzato: sono stai momenti che i ragazzi, e non solo, hanno vissuto all'insegna del divertimento, del buon cibo e delle nuove amicizie".