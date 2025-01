Sospensione delle cure a domicilio: Arges, Codacons e Oikos convocano conferenza stampa

Le associazioni Arges, Codacons e Oikos Trani organizzano una conferenza stampa che si svolgerà lunedì 13 gennaio 2025 alle ore 10,00 presso la sede ARGES in Trani alla via Edoardo Fusco 57 per sensibilizzare Istituzioni e cittadini sul grave problema della sospensione del servizio di cure palliative a domicilio per i malati oncologici e onco-ematologici, scaduto in data 31/12/2024 e non rinnovato.Un servizio pubblico essenziale a beneficio dei tanti malati di tumore della nostra città e di tutta la provincia Bat che non può essere sospeso. Per cui a gran voce si chiede la sottoscrizione di una convenzione tra la Asl e le associazioni no profit del nostro territorio con aggiornamento dell'Albo aziendale delle Associazioni di Volontariato e/o Enti no profit come già avviene per la città di Bari e provincia.