Ambito Trani-Bisceglie, attivo servizio di telesoccorso e assistenza

L'Ambito Territoriale di Trani – Bisceglie, al fine di fornire interventi che rispondano in modo sempre più completo ed adeguato alle esigenze delle persone anziane e sole, ha attivato, all'interno del servizio di assistenza domiciliare SAD/ADI, gestito dalla Cooperativa Shalom, uno specifico intervento innovativo per la gestione delle emergenze, si tratta del servizio di telesoccorso e assistenza attivato, ad oggi, in favore di 20 anziani.Il Dirigente dell'Ufficio di Piano, Alessandro Attolico, spiega: "L'obiettivo del servizio è garantire un'assistenza continuativa a domicilio, attraverso l'assegnazione di orologi salvavita watch gsm, mediante i quali gli anziani individuati, ricevono periodicamente chiamate di cortesia da parte di un operatore, finalizzate a monitorare il funzionamento del dispositivo, le segnalazioni che da esso provengono e naturalmente lo stato psicofisico delle persone".Il sistema di telesoccorso è da considerarsi uno dei presidi/sostegni che contribuiscono a supportare le persone anziane e sole affinchè possano continuare a vivere serenamente ed in sicurezza presso la propria abitazione, favorendo la domiciliarità e scongiurando il rischio di istituzionalizzazione.Il servizio prevede il lancio di un allarme in caso di bisogno tramite l'orologio salvavita watch gsm, il quale riconosce le situazioni di emergenza come cadute, svenimenti, etc., indirizza l'allarme ad una centrale operativa che si attiva tempestivamente per gli interventi.La sperimentazione di questo intervento sta dando degli ottimi riscontri ed è per questo che continuerà a far parte degli interventi specialistici assicurati con il servizio SAD e ADI."La popolazione delle nostre comunità - commenta l'assessore alle politiche sociali del Comune di Bisceglie, Roberta Rigante - va sempre più invecchiando e la sfida che come istituzioni ci vogliamo porre è quella di adeguare servizi e strumenti in modo da garantire supporto e sostegno specie alle fasce più fragili. Sperimentare il telesoccorso è appunto in linea con questo obiettivo: assicurare un intervento tempestivo in caso di necessità in favore di persone anziane e sole. Siamo sempre al lavoro per elevare la qualità dei servizi offerti alle nostre comunità e di questo dobbiamo ringraziare uffici e operatori"."Il tentativo che l'Amministrazione tenta di perseguire - commenta l'assessore alle politiche sociali della Città di Trani, Alessandra Rondinone - è quello di garantire una vicinanza concreta alle fasce più fragili. Mediante il telesoccorso, infatti, si potrà intervenire in modo più celere in situazioni di difficoltà, colmando quel senso di vuoto e abbandono che spesso le persone anziane si trovano a vivere, facendole sentire sicure e protette. Misure come queste sono doverose in una collettività protesa all'ascolto e al sostengo delle persone più deboli".