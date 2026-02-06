Croce Blu - Trani
Associazioni

Radio Comunicazioni in Emergenza: nasce un nuovo settore della Croce Blu Trani

Inaugurato ufficialmente un nuovo settore operativo

Trani - venerdì 6 febbraio 2026 6.03 Comunicato Stampa
Gennaio 2026 segna una data storica per l'Associazione Croce Blu Trani, che inaugura ufficialmente un nuovo settore operativo a completamento dei propri scopi associativi: le Radio Comunicazioni in Emergenza.

In un contesto in cui la rapidità e l'affidabilità delle comunicazioni rappresentano un fattore determinante nella gestione delle emergenze, la Croce Blu Trani ha scelto di investire in un ambito strategico e di grande valore operativo. Le comunicazioni radio costituiscono infatti uno strumento fondamentale in tutti quegli scenari in cui le reti tradizionali possono risultare congestionate, danneggiate o totalmente indisponibili.

La nascita di questo nuovo settore è stata resa possibile grazie all'ingresso nell'associazione di soci esperti e tecnici qualificati nel campo delle radiocomunicazioni. Grazie alle loro competenze, l'associazione si è dotata di due ponti radio, completi di apparati radio dedicati, progettati specificamente per garantire continuità e affidabilità nelle comunicazioni durante attività di emergenza, protezione civile e supporto alle operazioni di soccorso.

Un ulteriore elemento di grande rilievo è rappresentato dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e delle frequenze dedicate per tali attività, regolarmente acquisite presso il competente Ministero delle Comunicazioni (MINT). Questo traguardo testimonia la serietà del progetto, il rispetto delle normative vigenti e la volontà dell'associazione di operare secondo standard elevati di professionalità e sicurezza.

Il nuovo settore di Radio Comunicazioni in Emergenza si pone quindi come un importante valore aggiunto per la Croce Blu Trani e per il territorio, rafforzando la capacità di intervento dell'associazione e migliorando il coordinamento tra volontari, mezzi e strutture operative anche nelle situazioni più critiche. Con questo passo, la Croce Blu Trani conferma ancora una volta il proprio impegno verso l'innovazione, la formazione e il servizio alla comunità, guardando al futuro con competenza, responsabilità e spirito di volontariato. Amedeo Curci - Responsabile di sede
