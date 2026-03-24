Trani e Bisceglie progettano il welfare del futuro: incontro pubblico il 25 marzo

L'Ambito Territoriale Sociale di Trani–Bisceglie invita cittadini, operatori e stampa a partecipare all'evento pubblico "Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie", in programma mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio – Sala "Benedetto Ronchi", in Piazzetta San Francesco 1 a Trani.L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, rappresenta un'importante occasione di confronto aperto e partecipato per fare il punto sulle attività svolte nel triennio 2022–2025 e per avviare una riflessione condivisa sulle prospettive future del welfare locale.L'obiettivo è coinvolgere attivamente il Terzo Settore e la comunità, favorendo un dialogo concreto tra istituzioni e cittadini, al fine di costruire servizi sempre più vicini ai bisogni reali delle persone e rafforzare le relazioni di fiducia sul territorio di Trani e Bisceglie.ProgrammaOre 16.00 – Registrazione dei partecipantiOre 16.30 – Interventi istituzionaliAmedeo Bottaro – Sindaco di TraniAngelantonio Angarano – Sindaco di BisceglieAlessandra Rondinone – Assessore ai Servizi Sociali, Comune di TraniRoberta Rigante – Assessore ai Servizi Sociali, Comune di BisceglieRosa Franco – Presidente CSV San NicolaAlessandro Nicola Attolico – Dirigente dell'Ufficio di PianoOre 17.00 – Interventi tecnici"La programmazione 2022–2025 del Piano Sociale di Zona: diamo i numeri"Attilio Piccarreta"Il Piano Sociale di Zona 2022–2024: dalla concertazione all'attuazione"Raffaella della Cananea Salomone"Processi partecipativi e ruolo del Terzo Settore"Alessandro Cobianchi"Il ruolo della comunicazione nei progetti di welfare territoriale"Roberta Franceschetti"I focus group: il percorso di ascolto del territorio"Viviana NegliaOre 17.40 – Interventi dal pubblico e confronto apertoUn appuntamento che si propone non solo come momento di restituzione, ma soprattutto come spazio condiviso di progettazione, per immaginare insieme il welfare del futuro e costruire risposte sempre più efficaci e inclusive per le comunità di Trani e Bisceglie