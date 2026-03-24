Eventi e cultura
Trani e Bisceglie progettano il welfare del futuro: incontro pubblico il 25 marzo
Alla Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio” istituzioni, Terzo Settore e cittadini a confronto
Trani - martedì 24 marzo 2026 06.57
L'Ambito Territoriale Sociale di Trani–Bisceglie invita cittadini, operatori e stampa a partecipare all'evento pubblico "Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie", in programma mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio – Sala "Benedetto Ronchi", in Piazzetta San Francesco 1 a Trani.
L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, rappresenta un'importante occasione di confronto aperto e partecipato per fare il punto sulle attività svolte nel triennio 2022–2025 e per avviare una riflessione condivisa sulle prospettive future del welfare locale.
L'obiettivo è coinvolgere attivamente il Terzo Settore e la comunità, favorendo un dialogo concreto tra istituzioni e cittadini, al fine di costruire servizi sempre più vicini ai bisogni reali delle persone e rafforzare le relazioni di fiducia sul territorio di Trani e Bisceglie.
Programma
Ore 16.00 – Registrazione dei partecipanti
Ore 16.30 – Interventi istituzionali
Amedeo Bottaro – Sindaco di Trani
Angelantonio Angarano – Sindaco di Bisceglie
Alessandra Rondinone – Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Trani
Roberta Rigante – Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Bisceglie
Rosa Franco – Presidente CSV San Nicola
Alessandro Nicola Attolico – Dirigente dell'Ufficio di Piano
Ore 17.00 – Interventi tecnici
"La programmazione 2022–2025 del Piano Sociale di Zona: diamo i numeri"
Attilio Piccarreta
"Il Piano Sociale di Zona 2022–2024: dalla concertazione all'attuazione"
Raffaella della Cananea Salomone
"Processi partecipativi e ruolo del Terzo Settore"
Alessandro Cobianchi
"Il ruolo della comunicazione nei progetti di welfare territoriale"
Roberta Franceschetti
"I focus group: il percorso di ascolto del territorio"
Viviana Neglia
Ore 17.40 – Interventi dal pubblico e confronto aperto
Un appuntamento che si propone non solo come momento di restituzione, ma soprattutto come spazio condiviso di progettazione, per immaginare insieme il welfare del futuro e costruire risposte sempre più efficaci e inclusive per le comunità di Trani e Bisceglie
L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, rappresenta un'importante occasione di confronto aperto e partecipato per fare il punto sulle attività svolte nel triennio 2022–2025 e per avviare una riflessione condivisa sulle prospettive future del welfare locale.
L'obiettivo è coinvolgere attivamente il Terzo Settore e la comunità, favorendo un dialogo concreto tra istituzioni e cittadini, al fine di costruire servizi sempre più vicini ai bisogni reali delle persone e rafforzare le relazioni di fiducia sul territorio di Trani e Bisceglie.
Programma
Ore 16.00 – Registrazione dei partecipanti
Ore 16.30 – Interventi istituzionali
Amedeo Bottaro – Sindaco di Trani
Angelantonio Angarano – Sindaco di Bisceglie
Alessandra Rondinone – Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Trani
Roberta Rigante – Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Bisceglie
Rosa Franco – Presidente CSV San Nicola
Alessandro Nicola Attolico – Dirigente dell'Ufficio di Piano
Ore 17.00 – Interventi tecnici
"La programmazione 2022–2025 del Piano Sociale di Zona: diamo i numeri"
Attilio Piccarreta
"Il Piano Sociale di Zona 2022–2024: dalla concertazione all'attuazione"
Raffaella della Cananea Salomone
"Processi partecipativi e ruolo del Terzo Settore"
Alessandro Cobianchi
"Il ruolo della comunicazione nei progetti di welfare territoriale"
Roberta Franceschetti
"I focus group: il percorso di ascolto del territorio"
Viviana Neglia
Ore 17.40 – Interventi dal pubblico e confronto aperto
Un appuntamento che si propone non solo come momento di restituzione, ma soprattutto come spazio condiviso di progettazione, per immaginare insieme il welfare del futuro e costruire risposte sempre più efficaci e inclusive per le comunità di Trani e Bisceglie
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