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Pd Trani: «La vittoria di Galiano premia il lavoro del centrosinistra e una proposta credibile per la città»

Il segretario cittadino Antonio Giannetti e la vice segretaria Eleonora Vitale esprimono soddisfazione per l'esito delle Amministrative 2026

Trani - martedì 9 giugno 2026 11.51 Comunicato Stampa
Di seguito la nota di Antonio Giannetti, Segretario cittadino del Partito Democratico ed Eleonora Vitale, Vice Segretaria cittadina del Partito Democratico.

Ieri si è conclusa la campagna elettorale per le Amministrative 2026 che, sin dal primo turno, ha visto il PD di Trani impegnato in prima linea e che ha portato all'elezione a Sindaco della città di Marco Galiano.
Si tratta di un risultato che premia il lavoro dell'intero centrosinistra, del Partito Democratico in particolare e di tutte le forze politiche che hanno contribuito alla costruzione di una coalizione ampia, solida e riconoscibile. Un percorso politico e amministrativo che ha saputo mettere insieme sensibilità diverse, trovando una sintesi chiara attorno a un progetto di governo per la città.
La campagna elettorale è stata anche un momento significativo di partecipazione democratica, che si inserisce in un impegno più ampio e quotidiano del Partito Democratico sul territorio; ogni giorno, infatti, il confronto con associazioni, professionisti, operatori economici, giovani, famiglie e realtà del volontariato rappresenta la base del nostro lavoro politico.
Da questi incontri emerge chiaramente l'esigenza di una città più efficiente, più inclusiva, capace di rispondere ai bisogni concreti delle persone e, allo stesso tempo, di costruire una visione di sviluppo che guardi al futuro.
In questo senso, la vittoria di Marco Galiano va letta non solo come un dato elettorale, ma come la scelta di affidare la guida della città a una proposta fondata su concretezza, spirito di servizio e responsabilità amministrativa.
Ma. Al contempo, è anche il riconoscimento di un metodo politico basato sul dialogo e sulla costruzione condivisa delle soluzioni.
Come Partito Democratico esprimiamo piena soddisfazione per il risultato raggiunto e per il contributo determinante offerto alla coalizione.
Il nostro impegno proseguirà con coerenza e senso di responsabilità, orientato alla tutela dell'interesse generale, alla valorizzazione delle energie migliori della città e alla promozione di politiche capaci di generare crescita, opportunità e coesione sociale.
Un ringraziamento sincero va a tutte le elettrici e gli elettori che hanno scelto di sostenere questo progetto, così come ai candidati, ai militanti, ai volontari, agli amministratori e a quanti hanno contribuito, con impegno e generosità, al risultato ottenuto. È anche grazie a questo lavoro diffuso e condiviso se oggi il Partito Democratico può contare su una comunità politica radicata e vitale.
Si apre ora una nuova fase, quella della responsabilità amministrativa.
Il Partito Democratico sarà al fianco del Sindaco e della nuova Amministrazione comunale con spirito costruttivo e pieno rispetto delle istituzioni.
Le sfide che attendono Trani sono importanti: il rilancio economico, il sostegno alle famiglie, la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, il miglioramento dei servizi pubblici, la rigenerazione urbana, le politiche sociali, la tutela dell'ambiente e il coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi decisionali.
E noi saremo pronti con risposte concrete!
Infine, desideriamo rivolgere un sincero apprezzamento al dottor Angelo Guarriello per l'impegno profuso nella competizione elettorale e per il profilo umano e istituzionale dimostrato nel corso della campagna.
Auspichiamo che il confronto politico dei prossimi anni possa svilupparsi nel rispetto dei ruoli e nella consapevolezza che maggioranza e opposizione, pur nella diversità delle posizioni, condividono la responsabilità comune della crescita della città.
  • PD
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