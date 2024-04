La Lavinia Group Volley Trani bissa il successo contro la Sis Med Cutrofiano: al Tensostatico è 3-1

Tre punti che permettono alla Lavinia group Volley Trani di rimanere . Al tensostatico Ferrante la squadra tranese ha definitivamente archiviato la pratica Sis Med Cutrofiano, bissando il 3-1 dell'andata. Una gara ben condotta dalle padrone di casa che hanno messo pressione fin dalle prime battute alle avversarie, alle quali va il merito di aver resistito strenuamente.Sin dai primissimi punti la Lavinia Group Volley Trani fa capire alle salentine della Sis Med Cutrofiano di non voler lasciare nulla al caso: gli attacchi dalle bande del capitano Giusy Miranda e di Francesca Mitoli, hanno martellato la seconda linea avversaria che, a causa dei diversi errori in fase di difesa, ha costretto il proprio tecnico a spendere due time out nel giro di pochi punti. Sul 15-9 la squadra salentina è riuscita a trovare un cambio palla vincente, tanto da riuscire a mettere a referto 6 punti consecutivi. Tuttavia, al cambio palla successivo, una serie di servizi tesi di Daniela Spaccavento e alcuni attacchi di Alessia Dileo, hanno riportato le biancoazzurre in netto vantaggio, fino alla fine naturale del set sul 25-16 . Nel finale spazio comunque per Sabrina SfregolaIl secondo set ha confermato il momentum del primo, con la squadra di casa che brucia le avversarie sulla partenza portandosi prima sul 6-2 e successivamente sul 10-3, ancora grazie a un buon momento della centrale Spaccavento. La Sis Med Cutrofiano dopo un nuovo cambio palla, ha iniziato a macinare qualche punto, dando del filo da torcere alla seconda linea tranese ed erodendo il vantaggio precedentemente acquisito. Coach Mazzola ha quindi speso un time out per risistemare le sue atlete in campo, vista anche un aumento di free ball concesse alle avversarie. Dopo la pausa, l'intero reparto offensivo della Lavinia Group Volley Trani è riuscito ad aggirare l'ostacolo dei muri avversari grazie ad attacchi in block out; sugli scudi Francesca Mitoli, Giusy Miranda e Alessia Dileo, rientrata nella rotazione.La terza frazione di gioco si è aperta con un cambio di rotta, imposto dalle atlete salentine, ha costretto le giocatrici di coach Mazzola a rincorrere le avversarie. Nonostante lo svantaggio non sia stato eccessivo, la formazione della Sis Med è riuscita a contenere gli attacchi delle padrone di casa e a rispondere in maniera impeccabile. La battaglia punto a punto è proseguita per tutto il set con le tranesi che in più di un'occasione sono riuscite ad agganciare le avversarie, grazie anche a numerosi errori in battuta e palleggio, commessi dalle salentine, ma hanno sistematicamente mancato l'occasione per potersi portare in vantaggio. Buona la caparbietà della prima linea tranese che ha mantenuto in rendimento costante. (21-25)In vantaggio di due set a uno, coach Mazzola ha spronato le atlete della Lavinia Group Volley Trani a chiudere definitivamente la gara. Le giocatrici biancoazzurre hanno ripreso ad attaccare con più continuità portandosi sul 2-0. Le avversarie però non sono state a guardare e hanno risposto, facendo cadere la palla nel campo tranese per quattro volte di fila. Ancora una volta la squadra tranese si è riportata in vantaggio grazie a una serie di attacchi messi a segno da Alessia Dileo. Al cambio palla coach Mazzola ha sfruttato il rientro in campo di Spaccavento per aggiungere ulteriore incisività alla propria prima linea. Dall'altra parte del campo la seconda linea salentina, dopo aver accusato il colpo, ha iniziato a disunirsi e concedere punti importanti agli attacchi in diagonale di Giusy Miranda. Con un vantaggio di tre punti sulla Sis Med Cutrofiano, la Lavinia Group volley Trani ha poi mantenuto un buon ritmo e forzandola a concedere freeball. Infine, sfruttando qualche errore in battuta avversario, e alcuni tocchi imprecisi, la squadra di casa si è aggiudicata il quarto e ultimo set per 25-13