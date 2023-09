Lavinia Group, continua a fare il tifo per la Lavinia Volley Trani

Per il quinto anno consecutivo Lavinia Group si riconferma main sponsor della squadra femminile Lavinia Group Volley Trani, che disputerà il prossimo campionato nazionale di 1° livello serie C.«I valori dello sport e dello spirito di squadra si intrecciano con quelli del brand Lavinia, che vede nelle risorse umane la chiave del successo. Consideriamo un evento riuscito esattamente come vincere una partita: il ruolo di ciascun membro è fondamentale per il raggiungimento del risultato», afferma Titti Pastore, general manager di Tenuta Donna Lavinia e Lavinia Bianchi , di proprietà della famiglia Pastore.Nonostante la retrocessione dalla serie B2, il coach e la squadra sono entusiasti di ripartire per il nuovo campionato e tornare a dare spettacolo a tutti i tifosi che li seguono appassionatamente.«Il nostro sostegno si traduce anche in un contributo sociale per il territorio, che si faccia portavoce di un modo di fare impresa capace di assumersi anche la responsabilità di un impegno attivo per la comunità di cui fa parte», ha aggiunto la general manager di Lavinia Group . «Dare visibilità e sostenere una squadra di giovani donne, che rappresentano lo sport e i suoi valori mettendosi in gioco ad ogni partita, ci permette di veicolare un concetto in cui crediamo molto, ossia quanto sia importante che ciascuno faccia la sua parte. Per questo siamo felici di rinnovare il nostro supporto alla Lavinia Group Volley Trani e tornare a fare il tifo per loro».