L'antiriflesso è un particolare tipo diCiò significa che le lenti verranno "trattate" per evitare che i riverberi luminosi, disturbino la visione. In questo modo riesce a passare più luce (facendo percepire l'immagine più luminosa) e si rende la lente molto più trasparente, quindi esteticamente superiore.Le lenti antiriflesso, al centro della recente promo lanciata da Ottica Schirone, svolgono anche una funzione di protezione contro i raggi UV dannosi per gli occhi.Il trattamento antiriflesso serve, quindi, a migliorare:Il trattamento antiriflesso viene applicato direttamente sulla superficie della lente: si tratta di una specie di pellicola molto sottile, formata da più strati, che va a ricoprire la lente su entrambe le superfici, anteriore e posteriore, diminuendo i riflessi della luce.Funziona secondo il principio dell'interferenza e dell' opposizione di fase tra gli strati del trattamento e le lunghezze d' onda che compongono la luce. Ogni strato è pensato per una determinata radiazione luminosa. In pratica, ogni strato di rivestimento introduce onde luminose opposte. Combinate con gli strati precedenti del rivestimento, le onde opposte lavorano insieme per cancellare un ampio spettro di raggi luminosi. In questo modo le proprietà riflettenti in quel determinato range luminoso vengono cancellate.Un trattamento antiriflesso può essere siache: in genere, più sono gli strati che lo compongono, maggiore sarà la sua efficacia. Di solito gli antiriflessi di qualità vanno da un minimo di 3-4 strati a un massimo di 10-11 strati per ogni faccia della lente, quindi è difficile trovare un antiriflesso veramente monostrato. Ovviamente più strati ci sono e migliore è l' antiriflesso, che diventa più trasparente, più resistente, antistatico e idrorepellente, oltre che più facile da pulire.Il vantaggio più evidente attribuibile alle lenti antiriflesso è, ovviamente, ladella visione specialmente in situazioni in cui la luce può creare riflessi molto fastidiosi.Gli occhiali con lenti antiriflesso sono utili in ogni occasione in cui si può rimanere abbagliati da raggi luminosi diretti verso gli occhi o provenienti da riverberi su superfici riflettenti.Pertanto, i benefici sono:Lo svantaggio che si può attribuire al trattamento antiriflesso è il costo aggiuntivo che viene applicato al prezzo degli occhiali. Il prezzo delle lenti antiriflesso varia a seconda del tipo e delle qualità del trattamento applicato, comunque è più alto rispetto alle lenti non trattate o solo indurite.Al costo maggiore del trattamento corrispondono dei benefici maggiori. Un antiriflesso multistrato costa di più rispetto ad un antiriflesso base, ma offre vantaggi notevoli sulla trasparenza, sulla resistenza e sulle qualità idrorepellenti e contro la polvere e lo sporco. Ogni trattamento antiriflesso ha il suo prezzo in base alle sue caratteristiche.Tuttavia, l'utilizzo delle lenti antiriflesso è senz'altro la scelta migliore se si è alla ricerca di occhiali che evitino i riverberi luminosi e garantiscano una visione nitida e perfetta anche di sera, alla guida oppure davanti al computer.Un investimento a lungo termine, insomma, che dimostrerà il suo valore sia per la qualità delle lenti che per il benessere degli occhi.