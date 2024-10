Credipass: la nuova frontiera dei mutui

Trent'anni di competenza al servizio delle famiglie

In un contesto economico sempre più complesso, caratterizzato da un mercato immobiliare in costante evoluzione e da crescenti esigenze di sostenibilità, Credipass si pone come un faro nel panorama dei mutui per la casa.L'azienda si distingue per l'offerta di mutui personalizzati e accessibili, con un focus particolare sui mutui agevolati, green e dedicati ai giovani e alle famiglie. Ma ciò che rende davvero unico il servizio è l'approccio completo e personalizzato che accompagna il cliente in ogni fase, dal primo contatto fino alla firma dell'atto notarile.All'interno del panorama di eccellenza di Credipass, Alessandro Stabile si distingue come una delle figure di riferimento più esperte e apprezzate. Direttore Commerciale per l'area Sud-Est Italia, Stabile vanta un'esperienza diuasi 30 anni nel settore immobiliare e creditizio. Un professionista che, con la sua profonda conoscenza del mercato e una visione orientata al cliente, ha saputo aiutare centinaia di famiglie a realizzare il sogno di acquistare casa.Il percorso di Alessandro Stabile è segnato da una missione chiara: rendere il processo di acquisto di una casa un'esperienza accessibile e serena per tutti, costruendo una rete di relazioni strategiche e partnership che hanno fatto la differenza per i clienti creando valore per gli istituti di credito. La sede di riferimento locale che abbraccia il nord barese, sud foggiano e l'intera provincia BAT è il nucleo operativo di Andria.Ogni famiglia che si rivolge ad un Promotore Creditizio trova non solo un esperto consulente, ma una guida che comprende le necessità, i timori e le aspirazioni di chi affronta una delle decisioni più importanti della vita.L'approccio di ogni promotore Creditizio è radicato nella conoscenza tecnica e nella sensibilità verso le dinamiche familiari, permettendo a molte persone di superare ostacoli finanziari o burocratici e di trovare la soluzione creditizia più adatta.Per maggiori informazioniCredipass filiale di Andrianucleo operativo Barletta-Andria-TraniVia Felice Cavallotti, 93Andria (BAT)Alessandro Stabile - +39 349 0696299