Grande successo per l’Open Day “Incontri” di Mediaone Academy

Success stories e testimonianze dal mondo operativo

Durante la giornata, manager, imprenditori e professionisti provenienti da tutta la regione hanno condiviso le loro esperienze di successo, raccontando le sfide affrontate nel proprio percorso lavorativo. Momenti di ispirazione, ma anche di approfondimento concreto su metodologie e strategie vincenti.



Di particolare impatto è stato il contributo di alcuni membri delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico, che hanno raccontato episodi legati a interventi operativi svolti in condizioni estreme. Le loro testimonianze hanno messo in luce l'importanza della prontezza decisionale e della leadership anche nelle situazioni più critiche, sottolineando il valore della formazione interprofessionale.

L'intervista al Dott. Savino Lapalombella, Presidente di Mediaone Italia

A margine dell'evento, il Dott. Savino Lapalombella, Presidente di Mediaone Italia, ha sottolineato come l'iniziativa confermi il ruolo chiave di Mediaone Academy nel panorama della formazione manageriale: "La crescita professionale non può prescindere dal confronto e dallo scambio di esperienze. Questo Open Day ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale creare occasioni di dialogo tra settori differenti, per favorire una formazione completa e innovativa."

Prossimo appuntamento: workshop sulla pianificazione strategica

15 aprile, con un workshop dedicato alla pianificazione strategica, un tema centrale per manager e imprenditori che vogliono affrontare il futuro con una visione chiara e strutturata.



Per maggiori informazioni e per partecipare ai prossimi eventi:



Un'aula gremita di entusiasmo e partecipazione ha fatto da cornice, ieri, all'Open Day "Incontri", organizzato da, la business unit di Mediaone Italia dedicata alla formazione manageriale. Un evento che ha saputo unire mondi diversi in un'unica esperienza di crescita e confronto.