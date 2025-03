Mediaone presenta "Incontri": il meeting gratuito per trasformare le opportunità in business

Mediaone Italia torna con un grande evento aperto a tutti: "Incontri", un meeting gratuito dedicato alla condivisione di esperienze e ispirazioni per convertire le opportunità in business.Appuntamento martedì 25 marzo dalle 9:30 alle 13:00 presso l'aula multimediale di Mediaone AcademyL'evento sarà strutturato come un Open Day, consentendo ai partecipanti di accedere liberamente in qualsiasi momento e di vivere l'esperienza secondo le proprie esigenze. Ad aprire i lavori sarà il Presidente di Mediaone Italia, Dott. Savino Lapalombella, protagonista di un'intervista esclusiva che offrirà spunti e riflessioni sul mondo dell'imprenditoria e della comunicazione.L'iniziativa ha già attirato l'attenzione di numerosi operatori economici e istituzioni, molte delle quali hanno confermato la loro presenza, a testimonianza della rilevanza dell'evento nel panorama attuale. L'iscrizione è gratuita scrivendo a: info@mediaoneitalia.itCome arrivare: https://g.co/kgs/19v1qKTUn'occasione imperdibile per chi vuole ispirarsi, crescere e fare networking!