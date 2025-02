DiBenedetto Ricambi premiata tra le aziende storiche della provincia BAT

Lunedì 24 febbraio, la Biblioteca Comunale di Trani ha ospitato una cerimonia speciale dedicata alle aziende storiche della provincia BAT. Un riconoscimento al valore dell'imprenditoria locale, che da generazioni contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio. Tra le 41 realtà premiate, spicca con orgoglio DiBenedetto Ricambi, un'azienda che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore dei ricambi auto.La storia di DiBenedetto Ricambi è quella di un'azienda che ha saputo evolversi e innovarsi nel tempo, mantenendo saldi i principi di qualità e affidabilità. Grazie a una visione imprenditoriale lungimirante e a un servizio attento alle esigenze dei clienti, l'azienda si è consolidata come un partner essenziale per officine e automobilisti della provincia BAT.La cerimonia ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco, tra cui Raffaele Landriscina, Direttore Confesercenti Provinciale BAT, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, l'Assessore alle Culture Lucia De Mari e l'Assessore alle Attività Produttive Alessandro Capone. La loro presenza ha sottolineato l'importanza di queste realtà imprenditoriali, autentici pilastri del territorio.L'iniziativa non è stata solo un momento celebrativo, ma anche un'occasione per ribadire il valore delle aziende storiche locali. Realtà come DiBenedetto Ricambi dimostrano che la tradizione può essere il punto di partenza per un futuro di crescita e innovazione, portando avanti un'eredità fatta di impegno, professionalità e passione.