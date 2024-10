“Tumore Mammario Metastatico HER2+”: evento scientifico a Trani

In occasione della Giornata Mondiale della Lotta contro il Tumore al Seno del 19 ottobre, si è sottolineata l'importanza cruciale della prevenzione e del trattamento tempestivo del cancro al seno, che resta la forma tumorale più frequente tra le donne.Nonostante i progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie, il tumore mammario metastatico HER2+, che rappresenta circa il 20% dei casi, pone ancora sfide importanti a livello clinico. Questa forma di tumore è associata a una crescita particolarmente aggressiva e a una maggiore propensione alla diffusione metastatica, in particolare al cervello.Evento a Trani il 16 novembre 2024Proprio per affrontare queste sfide, il 16 novembre 2024, presso Palazzo San Giorgio a Trani, si terrà un evento scientifico gratuito dedicato al tumore mammario metastatico HER2+, in cui verranno discussi i più recenti progressi nella ricerca e nei trattamenti terapeutici. Questo appuntamento rappresenta un'occasione unica per medici, pazienti e associazioni di pazienti di approfondire le nuove strategie terapeutiche che stanno trasformando la cura del carcinoma metastatico HER2+.Webinar introduttivo il 13 novembre 2024In vista dell'evento, il 13 novembre 2024, dalle 18:00 alle 19:30, si terrà un webinar introduttivo online. Durante questo incontro, saranno anticipati i temi chiave dell'evento di Trani, offrendo una prima panoramica sugli approcci terapeutici più innovativi. Il webinar rappresenta un'opportunità preziosa per approfondire i contenuti trattati e sarà particolarmente utile anche per chi non potrà partecipare di persona all'evento del 16 novembre.L'incontro di Trani, inoltre, si concentrerà su tematiche di estrema attualità, come l'evoluzione degli approcci terapeutici per il tumore metastatico, le differenze farmacologiche e i profili di tossicità tra inibitori della tirosin-chinasi (TKIs) e coniugati anticorpo-farmaco (ADCs), e l'efficacia dei nuovi farmaci anti-HER2 nel trattamento delle metastasi encefaliche. Inoltre, sarà esplorato il potenziale delle nuove terapie attualmente in fase di sviluppo, offrendo una visione su cosa potrebbe essere disponibile per le pazienti nei prossimi anni.Partecipare a questo evento offre un'opportunità unica per:- Comprendere meglio le opzioni terapeutiche attualmente disponibili per il tumore HER2+ metastatico.- Ascoltare esperti del settore che illustreranno i nuovi approcci personalizzati e i futuri sviluppi nel trattamento della malattia.- Approfondire le implicazioni pratiche delle nuove terapie, con particolare attenzione alle metastasi cerebrali, una delle sfide più complesse nella gestione del tumore al seno.- Ottenere informazioni dirette dalle associazioni di supporto ai pazienti, che giocano un ruolo chiave nell'accompagnamento durante il percorso di cura.Registrazione gratuitaL'evento è aperto a medici, operatori sanitari e a tutte le persone interessate. La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi in anticipo per garantire il proprio posto. I posti sono limitati, quindi si invita a iscriversi quanto prima seguendo il link: https://altaformazioneaims.it/tumore-mammario-metastatico-her2-trani/.