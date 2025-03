Chirurgia bariatrica, un percorso verso il benessere

Venerdì 21 marzo, dalle 18:00 alle 19:30, la Sala Convegni "Guido Maffuccini" della Biblioteca Comunale di Trani ospiterà un importante evento informativo intitolato Chirurgia Bariatrica: guida al Percorso Bariatrico. Questo incontro è un'opportunità unica per tutti coloro che desiderano conoscere meglio il mondo della chirurgia bariatrica, un trattamento sempre più scelto per affrontare l'obesità grave e migliorare la qualità della vita.Il convegno vedrà la partecipazione del Dott. R. Grignani, medico chirurgo, e del Dott. G. Labianca, biologo nutrizionista, che approfondiranno vari aspetti legati a questa pratica, dalle tecniche chirurgiche alla preparazione nutrizionale post-operatoria. La chirurgia bariatrica non è solo una questione di perdita di peso, ma una vera e propria riqualificazione del proprio benessere fisico e mentale.Questa conferenza si propone di dare una guida completa per coloro che sono interessati ad intraprendere questo percorso, rispondendo a domande, dissipando dubbi e fornendo informazioni cruciali per chi è alla ricerca di soluzioni contro l'obesità. L'evento è ad ingresso gratuito.