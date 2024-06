Grande successo per l'inaugurazione del nuovo store di Valente Arredamenti in Piazza Vittorio Emanuele

L'inaugurazione del nuovo store di Valente Arredamenti in Piazza Vittorio Emanuele ha riscosso un enorme successo, attirando numerosi ospiti, tra cui autorità locali, rappresentanti di grandi aziende, designer, architetti, artisti e fedeli clienti. La giornata del 21 giugno ha visto l'apertura delle porte del nuovo spazio, che ha accolto con entusiasmo e curiosità tutti i partecipanti.Il nuovo store, situato in una location prestigiosa e moderna, è stato presentato come il punto di incontro tra tradizione e innovazione. Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di esplorare gli spazi, apprezzare l'attenzione ai dettagli e la qualità artigianale che caratterizzano ogni pezzo esposto."Siamo entusiasti di aver potuto finalmente aprire le porte del nostro nuovo store," ha dichiarato Andrea Valente. "Questo spazio rappresenta la nostra visione per il futuro, un luogo dove la tradizione artigianale italiana si fonde con le nuove tendenze del design."Guardando al futuro, Valente Arredamenti ha annunciato una serie di progetti ambiziosi, tra cui collaborazioni con giovani talenti del design e l'organizzazione di eventi culturali e artistici all'interno dello store."Siamo entusiasti delle nuove opportunità che questo spazio ci offre," ha aggiunto Valente. "Continueremo a esplorare nuove frontiere nel mondo dell'arredamento e del design d'interni, sempre con la stessa passione e dedizione che ci ha contraddistinto per oltre un secolo.""Siamo orgogliosi di avere una comunità così affezionata e di poter contare su partner e clienti straordinari," ha concluso Andrea Valente. "Siamo pronti ad abbracciare il futuro con entusiasmo e determinazione, e non vediamo l'ora di condividere con voi tutte le meravigliose sorprese che ci riserva."Valente Arredamenti desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno attivamente partecipato alla buona riuscita del nuovo store: partendo dal designer Davide Scassillo (DASCASTUDIO) per il suo straordinario contributo nella realizzazione del nuovo concept, e siamo entusiasti di annunciare una nuova stretta collaborazione con il suo studio, che porterà avanti progetti sempre più ambiziosi e creativi. Inoltre ringraziamo tutti i collaboratori e nello specifico Gi.pa di Paolo Sancilio, Elettronica multiservice di Maurizio Sette, Climaconfort Srl, Metaldesign, Boutique del tendaggio di de Lucia Agostino, Freelance, Wmusiclights, Garofoli.Un ringraziamento particolare va anche ad Ilario Dell'Orco e Stefano Di Pinto e a tutto il loro staff 2PDX, che ha curato con dedizione ogni dettaglio della nostra comunicazione quotidiana e, in particolare, dell'inaugurazione."Siamo orgogliosi di avere una comunità così affezionata e di poter contare su partner e clienti straordinari," ha concluso Andrea Valente. "Siamo pronti ad abbracciare il futuro con entusiasmo e determinazione, e non vediamo l'ora di condividere con voi tutte le meravigliose sorprese che ci riserva."